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    基隆議長主張基捷沿鐵道進市區 藍議員支持

    國民黨籍基隆市議員郭美秀認為從八堵沿台鐵「主幹線」，直接進入基隆市區最適合。（記者盧賢秀攝）

    國民黨籍基隆市議員郭美秀認為從八堵沿台鐵「主幹線」，直接進入基隆市區最適合。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/14 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府規劃基隆捷運第二階段從八堵走安樂區，議長童子瑋則主張「廢鐵換捷」，沿著台鐵路廊進入市區最快，獲得國民黨籍議員郭美秀支持。市長謝國樑強調，捷運若繞經安樂區進市中心，軌道比沿鐵路增加約五百公尺，但沿途有多處大型社區，對聯合開發更有幫助。

    基隆捷運第一階段從台北市南港到基隆八堵站已經拍板定案，設計與經費已報請交通部審議。目前市民最關注的是第二階段路線，謝國樑認為台鐵不能廢除，童子瑋主張從八堵站沿台鐵路廊進入市中心，雙方主張引起不少討論。

    謝國樑在施政總報告中指出，基捷第二階段的路線，中央補助一九五○萬元，加上市府配合款五五○萬元，委託顧問公司進行捷運整體路網評估，並將第二階段路線納入優先路線可行性研究，五月要提出期中報告。

    安樂區市議員秦鉦、鄭愷玲支持基捷二階繞經安樂區進入市區，但同為國民黨籍的郭美秀則附和童子瑋主張，認為應從八堵「直接」到市中心，因為那是「主幹線」，市中心慢慢在美化，常常有活動，郵輪也在這裡，從八堵直接進入市中心最適合。

    謝國樑表示，捷運彎到安樂區再進市區，約只增加五百公尺左右，但沿途有大型社區和科技園區，可以聯合開發，若從八堵經台鐵路廊直接進入市區，一來要取消台鐵，而且聯合開發具不確定性。

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