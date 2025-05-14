雙北世壯運狂出槌 大禮包成大雷包

世壯運大禮包（不含吉祥物布偶）中的智慧穿戴手錶，被質疑品質不佳。（記者何玉華攝）

2025/05/14 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會週六將開幕，市議員質疑大禮包變成大「雷」包，疏漏俯拾即是，市府在吸「黑粉經濟」嗎？世壯運發言人郭音蘭表示，手錶廠商已承諾更換新品並派員進駐主認證中心協助，錯誤的海報內容已在第一時間下架並全面檢視。

台北市長蔣萬安昨天在臉書開心分享在世壯運報到後，拿到的選手證，但隨著越來越多選手報到，各式各樣的問題也浮現，從賽程的安排，到大禮包中的智慧手錶不能使用、APP狀況百出，宣傳海報翻譯出錯等，都在網路流傳成災。

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智慧手錶下載APP 狀況百出

市議員林延鳳指出，不少選手反映智慧手錶當機無法使用，APP Store還找不到廠商APP、手機要更新系統才能啟動，還有人拿到滿是刮痕的錶，看起來像庫存舊貨，使用「亮屏時間」、「軟件」等中國用語，以圖搜圖疑似淘寶貼牌。林質疑明明標案禁止中國製產品，難道市府沒把關、驗收？另外，還有約聘人員抱怨因世壯運加班，卻無法領到加班費。

才剛質詢花三百萬建置的APP內容空白的議員顏若芳說，從APP系統、X平台更新、選手報名、賽程規劃及通知，還有翻譯也出錯，「台北」翻成「TAIIPEI」、「蘆竹」翻譯成「蘆洲（Luzhou）」，疏漏俯拾即是，多到令人不可置信，質疑是在吸「黑粉經濟」嗎？

世壯運：廠商將辦理更換

郭音蘭表示，執委會第一時間與手錶廠商聯繫，廠商承諾更換新品，並已派員進駐主認證中心協助處理，選手可辦理更換作業，也提醒選手操作前務必詳閱說明書；至於市府同仁加班部分，都會按照申請狀況給予加班費跟補休。

郭音蘭說，有關錯誤的宣傳海報、路牌指引等，已於發現第一時間下架，同步通知各通路停止使用，並全面檢視宣傳品流程，加強審核機制，確保後續內容正確無誤。

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