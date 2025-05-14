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    淡水沙崙棒球場租金高 教局研議調降

    淡水沙崙棒球場整修後改為收費使用，單日８小時1.3萬元，議員批比職棒場地天母棒球場還要貴，要求市府檢討。（記者羅國嘉攝）

    淡水沙崙棒球場整修後改為收費使用，單日８小時1.3萬元，議員批比職棒場地天母棒球場還要貴，要求市府檢討。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/14 05:30

    〔記者羅國嘉、董冠怡／新北報導〕新北市淡水區的社區棒壘球場「沙崙文中四棒球場」，整修後從免費使用改為收費，市議員鄭宇恩表示，單日八小時高達一萬三千元的費用，遠高於台北市同類型場地，甚至比職棒場地天母棒球場還要貴，要求市府檢討；教育局長張明文表示，將研議調降場地租用標準，兼顧場地維護與使用公平性。

    8小時1.3萬元 議員批比天母職棒場地貴

    鄭宇恩指出，過去球場開放社區民眾自由使用，啟發許多學童加入學校棒球隊，但場地整修後開始收費，單日八小時租金高達一萬三千元，比較台北市校園場地開放使用的八小時四千四百元、林口區公所社區棒球場八小時七千五百元，甚至比天母棒球場八小時八千元收費更昂貴，影響民眾使用意願，扼殺棒球運動發展。

    張明文說，二○二四年八月起依照校園收費標準辦理，場地使用費每場次四小時、收費四千元，清潔管理費每場次二千五百元，總計每場次需收費六千五百元。

    另外，新北市推動特色公園及共融遊戲場，市議員石一佑昨天質詢表示，遊具使用頻繁，容易出現老化、受損、易曝曬等問題，造成小朋友刮傷或燙傷，她關切遊具設施是否有定期巡檢機制？檢查結果資訊是否公開透明？建議市府設置遊具安全巡檢員；農業局長諶錫輝回應，二週內研議做法。

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