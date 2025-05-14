世壯運選手認證卡優惠 暢玩深澳鐵道自行車

2025/05/14 05:30

〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕世壯運將登場，新北市觀光旅遊局推出選手免費套票與運動文化體驗優惠，暢玩三貂嶺生態友善隧道、深澳鐵道自行車等景點。

觀旅局長楊宗珉表示，三貂嶺生態友善隧道將於五月十九日至廿六日開放選手憑世壯運認證卡免費入場；五月十日至六月十日，選手加入深澳鐵道自行車官方LINE帳號並上傳認證卡，享票價八折優惠；五月廿一日與五月廿八日下午二點，開放五十名免費體驗騎乘，選手憑世壯運認證卡報名參加。

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免費套票 體驗鶯歌、平溪文化

觀旅局還推出免費「鶯歌套票」與「平溪套票」各五十組，選手憑認證卡免費體驗新北在地文化。「鶯歌套票」親手繪製屬於自己的馬克杯，並享用手沖咖啡；「平溪套票」體驗手抄紙製作，將祝福寫上天燈傳遞心願，即日起開放領取。

21處場館禁菸 違規最高罰萬元

另外，新北市衛生局昨天宣布，世壯運在新北的廿一處競賽場館列為禁菸場所，周邊人行道設立禁菸標示，違規吸菸（含電子煙、加熱菸）者，將處以二千元至一萬元罰鍰。同步推出「新北世壯運大步走」打卡活動，即日起至五月廿五日，「動健康」會員在活動期間任選一日完成指定路線並打卡成功，可兌換超商鮮奶一瓶。

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