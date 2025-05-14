世壯運出包 路標錯寫「新北蘆竹」急撤

民眾在桃園市蘆竹區仁愛路一段發現，世壯運路標錯寫「新北市蘆竹國民運動中心」、英譯「New Taipei City Luzhou」。（記者董冠怡攝）

2025/05/14 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕雙北世界壯年運動會五月十七日開幕，新北市多位議員昨質詢指出，距賽事只剩幾天卻頻出包，包括路標牌面錯誤、志工反映招募及訓練課程缺失、「好玩卡」商圈大禮包合作對象不見新北市商圈、交通接駁不足等，怒批「未演先轟動！」市府允諾檢討。

英文標示也不符 民代諷貽笑國際

市議員邱婷蔚表示，蘆竹在桃園、蘆洲在新北，錯誤路標卻寫「新北市蘆竹國民運動中心」，英譯「New Taipei City Luzhou」（新北市蘆洲）（見圖，記者董冠怡攝），分不清楚地理位置，中、英文標示不符，貽笑國際；體育局長洪玉玲說，錯誤背板已撤下，會盡快更新，並請運動場館經營團隊再次巡檢確認無誤。

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翁震州提到，有志工抱怨，去年上完訓練課程，近期才被通知大頭照不合格，不符志工資格；開設訓練課程卻未收到通知；火車、接駁車及賽事開始時間銜接不上；制服產地為「Made in China」。

好玩卡合作商圈 議員質疑無新北

李宇翔質疑，「世壯運好玩卡」包含附贈「商圈大禮包」，合作商圈僅有台北市，新北市竟無一處上榜，成為「觀光紅利的配角」。洪玉玲回應，新北市世壯運官網已將商圈、特約商店納入，方便民眾搜尋，將會同觀旅局、經發局檢討。

另外，市議員陳偉杰表示，市府宣稱世壯運創造「百億經濟效益」，缺乏具體數據；九十％場館可由大眾運輸抵達，但剩餘十％交通不便場館是否提供替代方案？

體育局：選手加陪同者 創百億產值

洪玉玲說，百億經濟為雙北共同計算，報名選手約二萬五千人加上陪同者，每人停留二週，包含食宿等消費，每天一萬多元產值；交通局長鍾鳴時表示，大會接駁車加倍提供，並與計程車合作，不會讓選手搭不到車。

新北市長侯友宜昨視察板橋第一運動場，檢測田徑場、射箭場與新北營運中心進度。他強調，新北廿二個場館準備好了，盼讓參賽者賓至如歸。

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