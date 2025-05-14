交通事故受傷 新北去年高齡者占比12.5%

新北市高齡者交通事故中，去年受傷7791人，占整體傷者比率12.5％。圖為道路交通示意圖。（記者董冠怡攝）

2025/05/14 05:30

交通局將加強融入體驗式學習 道安顧問建議檢查視力

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市六十五歲以上長者至去年底達七十六萬餘人，市府道安會報昨天指出，近五年高齡者交通事故中，受傷人數節節攀升，去年有七七九一人、占整體傷者比率十二．五％。交通局表示，將加強宣導交通安全觀念，融入體驗式學習、教材社區化；道安顧問建議，舉辦活動時搭配長者簡易視力檢查，提升防制效果。

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死亡人數占近4成 減緩幅度有限

市府社會局專案報告指出，新北市長者人數從二○二○年六十一萬餘人，成長至去年七十六萬餘人。近五年來，每年高齡者交通事故死亡人數在八十四人至一一七人之間徘徊，傷者卻逐年增加，從五二八二人上升至去年的七七九一人。對照全市交通事故總死亡、受傷人數，高齡者死亡去年已逼近四成，且減緩幅度有限，長者受傷人數占比從九．三％提高至去年十二．五％。

跨局處分析發現，高齡者交通事故死亡的使用運具以機車、步行為多，主要肇因包含未依規定穿越馬路、未注意車前狀況、未保持行車安全間隔距離等；市府方面，受到既有宣導通路觸及對象不足、內容無法產生共鳴、宣傳成效不明等限制。

社會局說明，持續透過電視、通訊軟體、社群平台等長者常見獲取資源的管道，加強宣導道安，同時結合銀髮俱樂部、社區照護關懷據點、松年大學、村里活動等，並於公園、廟埕等長者易聚集地點，派駐行動車宣傳。

社會局：結合關懷據點、廟埕宣導

此外，藉由小綠人過馬路、道安教案與桌遊、虛擬實境教學、機車駕駛模擬器的協助，讓道安宣導更貼近生活現實；並持續培訓指導交通安全的「路老師」，進行場勘及攝影紀錄，製作社區化教材；宣導課程前後進行問卷調查，長者對於防禦駕駛觀念、轉彎注意事項、處理交通事故等正確方式，實測進步約一至二成。

道安顧問吳繼虹、閻姿慧、陳艾懃認為，許多長者都面臨視力退化問題，卻不以為意，實際上路會很危險，建議未來舉辦道安宣導活動時，結合簡易視力檢測，效果會更好，也可考慮推出「有限制」的駕照，需要依個人情形註明「必須戴眼鏡」等條件，強化行車安全。另提醒，問卷調查測試的是觀念，知易行難，應持續追蹤成效，縮小觀念與行為的落差。

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