《嘉義》荒廢蘭園變觀星站 太平雲梯添新景

嘉義縣梅山鄉太平社區將荒廢蘭花園改造成觀星平台「雲境心園」。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/14 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉必訪景點太平雲梯帶動地方創生，每年吸引數十萬遊客造訪，在農業部農村水保署經費支持下，地方攜手志工在雲梯附近將一座荒廢蘭花園改造為觀星平台「雲境心園」，昨天舉行啟用暨植樹活動，觀星平台上方就有銀河帶，將成為觀星賞景好所在。

啟用儀式由太平村長嚴清雅主持，縣長翁章梁、農村水保署長李鎮洋、南投分署分署長傅桂霖、梅山鄉長林俊謀等人出席。

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嚴清雅說，標下太平雲梯經營權的太平社區產業合作社於兩年前向地主承租該土地，向南投分署爭取經費興建觀星平台等設施，去年志工總動員幫忙整地，收拾蘭花園廢棄鐵材及網布，前後投入一千多萬元，去年底工程發包至今完工，社區髒亂點重獲新生。

觀星平台鄰近太平老街、三元宮，地勢為三六○度環狀的圓形山丘，也是太平盆地的制高點，視野佳可環視太平聚落，夜間抬頭能仰望銀河帶，同時種植紅毛杜鵑等花卉，營造四季花園，另將連線嘉市蘭潭國小天文教室，打造成戶外天文教育場域。

翁章梁說，太平村海拔一千公尺，剛好就在「大坪」制高點，到太平觀星是很棒的選擇，附近沒什麼光害，仰望天空，身心靈都能放鬆。

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