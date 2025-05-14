《嘉義》嘉市城博遭疑浪費 議員促公開透明

嘉市議員戴寧（右）昨針對「320+1嘉市城市博覽會」執行經費項目，質詢文化局長謝育哲（左）。（記者丁偉杰攝）

2025/05/14 05:30

2項目共4千萬經費有重疊之嫌 文化局指為讓內容更豐富多元

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕慶祝諸羅建城三二一年，嘉義市籌備「三二○+一嘉市城市博覽會」預定十二月登場，昨天議員戴寧總質詢說，活動總經費九九○○萬元，疑項目重疊浪費經費，及花大錢行銷，主導的文化局工作報告過於簡要，要求務必公開透明，讓活動產生實質效益；文化局長謝育哲回應說，活動將透過創意策展與市民共創行動，向大家展現嘉義城市魅力與國際競爭力。

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總經費9900萬元執行細節與成效闕如

戴寧說，此為市府編列最高金額活動預算史無前例，活動橫跨三週，自十二月十二日起至廿八日，文化局僅簡要羅列活動各項目經費編列，執行細節與成效評估付之闕如，質疑缺乏透明機制，要求文化局「向市民交代清楚」，呼籲市府正視市民監督，回應各界關注。

戴寧舉出「展區設計與場地規劃」及「展覽內容策劃與執行」這兩項目各編列二千萬元，占總經費四十％，質疑經費有重疊浪費之嫌？「整合行銷」項目經費高達一四○○萬元，占總經費十四％，相關行銷活動有無成效評估及必要性？

12月登場 僅確定策展團隊餘均未招標

戴寧也說，距離活動舉辦剩半年多，目前僅確定總策展團隊，其他項目皆未啟動招標；文化局預估「活動將吸引二九○萬參觀人次及帶來十八億元產值」應提供完整計算公式與資料依據。

謝育哲解釋，為做好預算控管，及吸引不同單位或不同領域人才加入，讓活動內容更豐富多元，因而分成「展區設計與場地規劃」及「展覽內容策劃與執行」兩項目；城市博覽會訴求對象是全國甚至國際，將透過各種行銷方式向大家展現嘉義城市魅力與國際競爭力。

創造18億經濟效益 6月底前完成招標

文化局預估城市博覽會將創造約十八億元經濟效益，後續也將陸續規劃與各商業、學（協）會展開說明會及聯名活動，擴大在地參與及旅客體驗。

謝育哲說，目前與總策展團隊還在議約中，預計六月底前陸續完成項目招標事宜、七月啟動整合行銷宣傳；整體規劃方向朝向「在地深化、對外串聯」來推動，期望吸引更多人走進嘉義，認識嘉義。

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