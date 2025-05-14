《雲林》斗六西市場改善工程 拚春節前完工

斗六市西市場啟用超過50年，道路壓花地坪破損，排水溝阻塞，影響環境及行人通行，斗六市公所將斥資約3000萬元改善。（記者黃淑莉攝）

2025/05/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗六市西市場道路排水工程即將動工，民眾擔心施工期間採買及攤販營運等問題，斗六市公所指出，將採四階段分區施工，並設置臨時攤販安置區，並延長施工時間至晚上十時，以縮減工期，希望能在明年春節前一週全部完工。

斗六市長林聖爵指出，西市場設置超過五十年，周邊排水經常因攤販隨意傾倒油水、魚肉殘渣與鱗片造成堵塞，加上壓花地坪與道路破損嚴重，民眾購物行走發生跌倒意外，遇颱風或強降雨積淹水。

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斗六市公所表示，這次道路及排水溝改善工程施工範圍涵蓋愛國街、興南街、興中街、興北街及雲林路一段，道路改善長度九八六公尺、排水溝長度一二二六公尺。

市公所指出，工程在四月召開第一次說明會，民眾對施工期間攤商營業、採買、交通影響有疑慮，經邀集相關單位討論提出因應對策，工程將採四階段分區施工，並於雲林路一段設置臨時攤販安置區，施工期間攤販可移至安置區持續營業。另加派工班並實施夜間施工，從上午八時至晚上十時，約可縮減三分之一的工期。

林聖爵表示，因應市場各攤商排水需求，將設置污水油脂截流槽，把攤販產生之油污水集中處理，有效防止排水系統阻塞等問題；此外配合道路水溝改善，自來水公司也將把原有塑膠管汰換為鑄鐵管。

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