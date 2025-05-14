《雲林》爭取6年 古坑產業加值園區動土

古坑產業加值園區動土，預計2028年完成；每年創造逾100億元產值、提供3000個就業機會。（記者黃淑莉攝）

2025/05/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕等了六年，古坑產業加值園區開發工程昨天動土，總開發經費逾五十億元，將釋出四十五公頃產業用地，縣府同步啟動土地租售及招商相關工作。縣府指出，未來將引進食品加工、機械設備及冷鏈物流專區等產業，每年產值可達一○二億元，提供三千個就業機會，為雲林經濟發展注入新動能。

預估年產值102億、提供3千個就業機會

古坑產業園區位在古坑溝子埧地區，東接國道三、西臨縣道一五四乙線道路、北可連接斗六工業區及雲林科技工業區，南可與嘉義大埔美精密機械園區相接，開發面積七十四公頃，釋出四十五公頃產業用地。

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雲林縣長張麗善指出，縣府在二○一八年啟動古坑產業園區報編及相關作業，經過六年努力，去年十一月通過環境影響評估、十二月經濟部核准設置，今年三月內政部核發開發許可，昨天動土祈福，預計七月動工，二○二八年完成開發。

打造食品加工、冷鏈物流低污染產業

張麗善指出，面對極端氣候、科技時代，農業要加值升級，古坑產業園區設置就是要打造食品加工、冷鏈物流專區，同時引進飼料、機械設計及其他低污染產業，帶動地方經濟發展，也解決農產品產銷失衡及加工問題，提升雲林農業附加價值。

縣府建設處表示，古坑產業園區由縣府主導，在報請中央核定期間，地方也同步辦理相關作業，去年一月委託啟動園區規劃設計、土地租售及招商等，昨天辦理園區道路、供水、供電及污水處理廠等公共設施工程動土，明年可辦理土地出售。

古坑鄉長林慧如指出，古坑產業園區開發對古坑未來發展很重要，一度因地點為水質水源保護區無法解編，她多次與縣府團隊到中央開砲爭取，很開心能順利開發。

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