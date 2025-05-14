為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《雲林》爭取6年 古坑產業加值園區動土

    古坑產業加值園區動土，預計2028年完成；每年創造逾100億元產值、提供3000個就業機會。（記者黃淑莉攝）

    古坑產業加值園區動土，預計2028年完成；每年創造逾100億元產值、提供3000個就業機會。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/14 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕等了六年，古坑產業加值園區開發工程昨天動土，總開發經費逾五十億元，將釋出四十五公頃產業用地，縣府同步啟動土地租售及招商相關工作。縣府指出，未來將引進食品加工、機械設備及冷鏈物流專區等產業，每年產值可達一○二億元，提供三千個就業機會，為雲林經濟發展注入新動能。

    預估年產值102億、提供3千個就業機會

    古坑產業園區位在古坑溝子埧地區，東接國道三、西臨縣道一五四乙線道路、北可連接斗六工業區及雲林科技工業區，南可與嘉義大埔美精密機械園區相接，開發面積七十四公頃，釋出四十五公頃產業用地。

    雲林縣長張麗善指出，縣府在二○一八年啟動古坑產業園區報編及相關作業，經過六年努力，去年十一月通過環境影響評估、十二月經濟部核准設置，今年三月內政部核發開發許可，昨天動土祈福，預計七月動工，二○二八年完成開發。

    打造食品加工、冷鏈物流低污染產業

    張麗善指出，面對極端氣候、科技時代，農業要加值升級，古坑產業園區設置就是要打造食品加工、冷鏈物流專區，同時引進飼料、機械設計及其他低污染產業，帶動地方經濟發展，也解決農產品產銷失衡及加工問題，提升雲林農業附加價值。

    縣府建設處表示，古坑產業園區由縣府主導，在報請中央核定期間，地方也同步辦理相關作業，去年一月委託啟動園區規劃設計、土地租售及招商等，昨天辦理園區道路、供水、供電及污水處理廠等公共設施工程動土，明年可辦理土地出售。

    古坑鄉長林慧如指出，古坑產業園區開發對古坑未來發展很重要，一度因地點為水質水源保護區無法解編，她多次與縣府團隊到中央開砲爭取，很開心能順利開發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播