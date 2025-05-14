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    首頁　>　生活

    高鐵台中站 科技執法年取締8476件

    2025/05/14 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕為提升高鐵台中站周邊行車順暢，遏止民眾違規行為，市警局在高鐵台中站區進行科技執法，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規行為，包括在站區一樓、站區二樓臨停超過三分鐘載客攬客，去年全年共舉發八四七六件，近來市府並繪製彩色標線，讓用路人前往站區一樓、站區二樓分流更明顯，請用路人多配合，共同保障行車安全。

    烏日分局表示，為了讓高鐵站區交通更順暢，提升執法效率，並節省警力，警察局在高鐵台中站區的站區一樓和站區二樓都裝設AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客以及攬客等違規，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像後由轄區警方依法逕行舉發。

    烏日分局統計，去年一至十二月全年共舉發八四七六件，其中一樓接客區違規停車超過三分鐘被舉發就有四九九七件；二樓送客區違規停車超過三分鐘則開出三四七九件。

    烏日分局提醒，高鐵台中站一、二樓僅可臨停三分鐘，呼籲民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，務必遵守交通規則行駛，採「人等車」，禁止車輛臨停等候旅客，提前抵達站區的車輛可免費暫停高鐵特約停車場卅分鐘，切勿任意違規停車。另外，在高鐵五路左轉進入站區一路時的路段近來市府繪製彩色標線，請配合車輛分流規定行駛，以保障行車安全。

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