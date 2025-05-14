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    台中市政路延伸二標 議員憂影響住戶出入

    台中市政路延伸段一標工程，將在二十六日通車。（記者廖耀東攝）

    台中市政路延伸段一標工程，將在二十六日通車。（記者廖耀東攝）

    2025/05/14 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府推動「市政路延伸工程」，採分期施工，第一階段工程從工業區一路至安和路，將於二十六日通車，市議員陳淑華指出，一標即將通車，二標正進行中，工程更為複雜，恐影響到住戶出入、出現民宅高低落差及排水等問題，要求市府在第二標施工設計時納入考量，且一併施工，一次到位，才不會造成不便。

    建設局表示，市政路延伸工程第二標（安和路至環中路）沿線原有道路、國道旁、高鐵橋下通路及住戶排水，皆已納入設計考量，並保留原有進出通行功能。此外，民宅與未來道路高差，建設局已會同沿線住戶及地主逐戶現勘，確認位置及高差調整道路配置，以利民房進出，並無道路開闢後致中斷情形。

    「市政路延伸工程」全長近二公里，寬六十公尺，總經費約七十六億元，第一標工業區一路至安和路全長約七百五十公尺已完工，第二標為安和路至環中路，去年元月動工，全長約一．二公里，此工程須穿越國道、高鐵及筏子溪，工程難度極高，預計於明年底完工。

    陳淑華表示，市政路第二標進行中，但有民眾擔心，原來的出入被市政路中斷，居民必須繞路超過一、二公里，而此標困難的地方在高速公路、高鐵、筏子溪交會穿越處，也是交通出入中斷最嚴重之處，她主張，應在高鐵下設置便道來替代被中斷的農業區道路，可從高鐵下的便道貫穿到五權西路，就可以有效獲得解決。

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