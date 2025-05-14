梧棲大排魚群死亡 5個月爆21起

台中市議員楊典忠批梧棲大排頻傳大量死魚。（議員楊典忠提供）

2025/05/14 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近來梧棲大排死魚事件頻傳，民進黨市議員楊典忠指出，今年從一月到五月初已發生二十一起魚群暴斃案件，四月二十三日一天就撈起一百三十公斤死魚，但市府每次都以「溶氧量不足」理由搪塞，水利局、環保局都不去清查原因，只會撈死魚，要求市府要好好清查原因，讓梧棲大排能如大里的康橋、豐原的葫蘆墩圳一樣清澈；副市長黃國榮表示，會邀集水利局、環保局及農業局等相關單位來了解原因。

市府邀相關單位了解原因

楊典忠指出，對於梧棲大排死魚頻發生，水利局指改善對策是礫間淨水場與污水下水道接管，但是梧棲大排已經有礫間設施，市府二○一八年在梧棲大排設置一座造價一．二億元的礫間淨水場，每天處理一萬噸的排水，但是死魚案件不僅沒有減少，反而魚群暴斃更頻繁。

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楊典忠並質疑礫間淨水場未發揮作用，而梧棲污水接管都在河川下游段，根本沒辦法解決中上游的水質問題，水利局應該提出改善梧棲大排河川基本水量不足、溶氧量不足、河川水質循環不佳的具體對策，他要求市府檢討海線河川治理成效，參考豐原葫蘆墩圳、大里康橋經驗，讓海線民眾也能享有優質水岸環境的生活品質。

水利局長范世億表示，造成魚群大量死亡的原因很多，除了溶氧量不足，還有可能是水質有遭污染，像民眾在大肚山種植蔬菜翻耕，造成泥沙流到大排內，也有可能，都會來進行防治。

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