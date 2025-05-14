中捷藍線機電標 預算偷渡未說明

台中捷運藍線動工在即，圖為列車模擬圖。 （市府提供）

2025/05/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線六月動工在即，藍線機電系統等工程今簽約，台中市長盧秀燕昨表示，將邀台北市長蔣萬安及工程跨國團隊的法國、新加坡、韓國駐台代表等「重量級人物」一起見證；多名議員質疑該工程預算暴增二五七億，未送議會備查偷渡預算，卻未對外說明，只會華而不實博聲量，規避經費暴增責任。

預算多了257億 暴增73％

台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程四月七日公告決標，由國際大廠新加坡商新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬。

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盧秀燕昨提早曝光參與「重量級人物」名單，她說，因台中市第一條捷運綠線委由台北市府代為興建，目前規劃第二條捷運藍線，市府決定自建，但請台北市政府當顧問，藍線預計下個月動工，特別邀蔣萬安代表台北市府來見證。

今天簽約 跨國團隊齊見證

盧秀燕說，全線機電標及維修廠工程標案由包括法國、新加坡、韓國及台灣等跨國團隊得標，因此邀法國、新加坡及韓國等駐台代表見證簽約，簽完約後預計下個月動工。

不過，議員江肇國及何文海等人多次質疑該項機電標預算從三百五十一億增為六○八億，暴增七十三％，預算一口氣增加二五七億，市府既未報中央審議、未送議會備查，更未曾對外說明，完全規避監督；議員陳淑華批評，盧秀燕只顧以華而不實的形式博聲量，迴避藍線機電標經費暴增的責任；議員陳俞融也質疑，機電標預算暴增二五七億，繞過議會偷渡預算，嚴重踐踏民主與財政程序，更排擠藍線整體經費。

台中捷運藍線六月動工，機電系統等工程今天簽約。圖為完工模擬圖。 （市府提供）

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