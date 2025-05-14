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    11月修復完成 台中新光三越傳6月復業

    地方盛傳台中新光三越六月將恢復營業，議員促市府把關建物，安全無虞下才能放行。（記者蘇孟娟攝）

    地方盛傳台中新光三越六月將恢復營業，議員促市府把關建物，安全無虞下才能放行。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/14 05:30

    議員要求把關不能放水 都發局︰確認安全才可能分段營業

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越氣爆滿三個月，地方盛傳、甚至議員也爆有來自「市府高層」消息，指業者六月將恢復營業，多名議員十三日在議會質疑新光三越修復計畫估須到十一月才完成，如何趕在六月先復業，促市府把關建物安全無虞下才能放行，不容放水；都發局長李正偉強調，「新光必須要確保安全無虞，才會有分段營業的可能性」。

    議員質疑受施壓 讓業者邊修邊開放

    新光三越昨僅表示，依提交計畫在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復中。

    台中新光三越氣爆滿三個月，昨日包括議員陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、李中、林德宇等質疑新光三越甫啟動修復計畫，百貨外牆搭建密密麻麻的鷹架，近來六月恢復營業的傳聞卻甚囂塵上，質疑「其來有自」，陳俞融更自爆接到「市府高層」曝相關訊息，關切業者修復進度，李正偉指出，新光三越整體改善計畫預定在今年十一月完成。

    陳淑華與陳俞融強調，若允許半修復半開放，在建築結構、消防設施、瓦斯管線等全面性安全均尚未確定前，恐有安全疑慮，要求都發局明確保證，新光三越須保證安全無虞後才能恢復營業，不能配合財團，無視消費者安全。

    都發局︰未收到業者分段使用計畫

    林德宇也問李正偉是否有受到「高層」等單位施壓，讓新光三越邊修邊開放拚業績，強調公安不容打折，都發局要確實把關「不容放水」。

    李正偉坦言有從社群平台及新聞媒體中「聽說」六月復業訊息，但「沒有任何高層給壓力」，目前沒有收到業者相關分段使用計畫，「未來必須要確保安全無虞後，才會有分段營業的可能性」。

    此外，議員王立任、張玉嬿、黃守達則要求有新光三越氣爆殷鑑，籲市府加速建置業者室內裝修全民督工機制，以免悲劇再發生。

    台中新光三越指，依提交計畫正在整建修復階段，一切以安全第一為優先。 （記者廖耀東攝）

    台中新光三越指，依提交計畫正在整建修復階段，一切以安全第一為優先。 （記者廖耀東攝）

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