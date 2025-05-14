今年首起 北部4人群聚感染本土A肝

疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計56例本土A肝為3年同期新高。（記者林惠琴攝）

2025/05/14 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布今年首起本土急性病毒性A型肝炎群聚，北部四人確診，有家戶、職場等共同生活或工作環境暴露史。今年累計五十六例本土A肝為三年同期新高，境外移入十七例更是近八年同期新高、以中國與泰國各占四例最多。

2例同住、2例職場接觸 匡列11人

疾管署副署長羅一鈞表示，群聚案四人確診包含兩名卅多歲男性與一名五十多歲男性、一名卅多歲女性，三月下旬起出現食慾不振、噁心、黃疸、倦怠、發燒等症狀，就醫時均有肝指數上升，經檢驗確診A肝。

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羅一鈞指出，疫調發現兩例同住、兩例職場接觸，職場部分主要是從事清潔工作的人員到個案家中打掃，過程可能疏忽未戴手套而透過飲食、如廁等方式造成病毒傳播；現已匡列接觸者十一人，其中八人經評估已完成暴露後A肝疫苗接種。

今年累計56例 境外移入年輕化

今年疫情比較嚴重，羅一鈞說明，研判是出國人數暴增、與國際疫情連動有關，因為鄰近的中國、日本疫情都上升，境外移入也創新高，可能為年輕族群到國外旅遊感染造成本土病例發生，這波A肝疫情較往年年輕化，卅至卅九歲就占近一半，也有集中都會區趨勢，以雙北、台中為主。

羅一鈞提醒，A肝主要透過食用、飲用受病毒污染的食物或水，或與感染者親密接觸而傳染，接觸者在暴露後十四天內接種A肝疫苗有九十五％預防感染效果，呼籲確診個案配合衛生單位疫調，以利早期針對其接觸對象提供公費疫苗。

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