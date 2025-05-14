豐原準公托虐嬰案 擴大至14人

2025/05/14 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區某托嬰中心傳出虐嬰案，社會局調閱監視畫面清查，受害嬰幼兒擴大至十四人，仍持續清查中，因該托嬰中心核定可收托六十人，之前實際收托五十五人，不排除有更多人受害；該托嬰中心是台中市府補助的準公托，部分家長獲知虐嬰，昨天趕緊前往托嬰中心退費。

家長質疑延遲通報

一名林姓家長表示，太太還在坐月子，原本報名要將女兒送交托嬰中心，看到新聞知有嚴重虐嬰案件，趕緊來退費。

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該托嬰中心因離職的陳女姓托育員涉及虐嬰，社會局要求托嬰中心於十二日晚上召開說明會向家長說明，據了解，說明會持續近三小時，受害家長不滿，質疑托嬰中心延遲通報。

不排除有更多受害人

社會局長廖靜芝表示，從三月十七日監視畫面開始清查，除八名嬰幼兒受害，昨再清查出六人，被害人擴大至十四人。因該托嬰中心監視器多達近廿支，還需要一段時間，將依法在四個月內完成調查。

廖靜芝指出，目前已確認陳姓女托育員涉及不當對待，將視情節輕重開罰六萬至六十萬元，甚至取消其托育資格；托嬰中心若涉及管理疏失，也可處六至六十萬元罰鍰，嚴重將命其停辦，公布名稱及負責人姓名，甚至終止準公共契約。

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