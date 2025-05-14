新北開明工商停招 轉型長照機構／高中職首例 更名為開明長照財團法人

新北市教育局和社會局輔導已停招的開明工商轉型長照機構。（新北市教育局提供）

2025/05/14 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕因應高齡化社會與少子女化的雙重挑戰，新北市引導私校多元、永續經營，輔導二○二三年已停招的私立開明工商在今年二月完成轉型，更名為「開明長照財團法人」，預計二○二八年在原校址設立住宿式的長照機構，是全國首件高中職轉型為長期照顧機構的法人，科技大學首例則是嘉義縣稻江科技暨管理學院。

開明工商董事長何扭今指出，已進行房舍整建，按照衛福部規範，第一階段將於明年初先開辦「失智老人照護床位及團體家屋」，第二階段再開辦「失能老人照護」，達標後於二○二八年設立長照機構。

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預計每日可服務136人

新北市教育局表示，統計新北市六十五歲以上的人口已達六十六萬多人，約佔全市總人口的十六％且持續增加中，「開明長照財團法人」是依據私立學校法第七十一條，及「長期照顧服務機構法人條例」辦理轉型，經新北教育局與社會局聯合審查通過，預計每日可服務卅六位失智長者與一百位一般長照使用者，並具彈性擴充空間。

新北社會局說，開明工商轉型為長照法人是活化教育資產、因應城市照護需求，落實「教育資源再利用×社會福利再配置」，為高齡照護網絡注入新動能。

新北市從二○二三年發布「私立高級中等學校永續發展指引」，提供私校從學校科別轉型、設立產學專班、改名、改制、合併、改辦等共十三項指引，引領私校朝向多元永續經營發展。

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