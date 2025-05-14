兒盟再道歉 剴剴網路媽媽群關注二、三審
剴剴網路媽媽群關注遭保母虐死的男童剴剴一案，並發起凱道「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，六大訴求要求社會及制度改革。（資料照）
〔記者吳柏軒／台北報導〕剴剴案保母姊妹遭判無期徒刑與十八年，當初負責剴剴收出養服務的兒福聯盟，昨發布聲明，承認遭保母欺瞞，萬分愧疚，再次向剴剴及家屬致歉，將來司法有認定兒盟的法律責任，絕不迴避、勇於承擔。
兒盟提3大檢討作為
兒盟也提三大檢討作為，包含針對六歲以下評估中、高風險個案，採督導、社工雙人訪視，並強化孩子受傷、生病時依風險層級設定一小時或廿四小時內回報，適時啟動外部專家複判，去年也強化所有人員兒虐辨識訓練。
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勵馨基金會也承接收出養服務，面對未來相關收出養評估將回歸地方政府，點出此舉將面臨地方人力與經驗皆不足，若缺乏配套恐影響兒童最佳利益，壓縮社工判斷個案的空間。
剴剴網路媽媽群昨表示尊重司法，但無論如何判決，都無法改變剴剴離世事實，後續二、三審也將關注，強調唯有從社政、司法等體制面徹底檢討改革，才能杜絕下一個悲劇。另提醒外界勿將不滿情緒指向國民法官與職業法官，改革目標是制度，非將仇恨錯置在個人身上。