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    解剖、兒科、精神科三方鑑定／剴剴全身42處傷 屁股沒肉、血管塌陷

    涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（中）。（資料照）

    涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（中）。（資料照）

    2025/05/14 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕一歲十月男童剴剴前年底遭台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭昨判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處十八年徒刑，法院囑託解剖、兒科、精神科醫師三方鑑定，發現剴剴全身有四十二處外傷，還得了憂鬱症，每天只吃一餐剩菜，瘦到屁股沒肉出現皺褶，缺血而血管塌陷，難以想像剴剴生前遭受多大的痛楚。

    罹憂鬱症 低血容性休克死亡

    判決指出，劉彩萱、劉若琳姊妹皆為專業保母，自二○二三年九月四日到十二月廿三日晚間剴剴送醫為止，劉彩萱對剴剴徒手或持物品毆打、從後推倒撞地，以毛巾綑綁、口罩蒙眼，還拍照傳給妹妹欣賞。

    剴剴被迫裸體僅穿尿布每天罰站、洗冷水澡、在廁所餵食隔夜菜且僅此一餐，將剴剴綑綁放入桶子裡，僅著尿布躺在地上命令不得換姿勢；剴剴日益瘦弱且有外傷，營養不良、身體衰弱，全身至少四十二處虐待性傷勢，還得了憂鬱症，終因低血容性休克死亡。

    法醫師許倬憲解剖鑑定指出，剴剴的頭、臉有大面積瘀傷、門牙脫落，綑綁導致四肢多處淺層瘀傷，以棍棒毆打等鈍力造成深層軟組織出血壞死，營養不良導致瘦到肋骨明顯可見，臀部沒肉，血管幾乎沒血導致血管塌陷。

    台大兒童醫院主任醫師呂立鑑定認為，剴剴全身至少四十二處虐待性傷勢，連生殖器都受傷；台大精神醫學部特聘醫師丘彥南鑑定指出，剴剴遭受精神虐待，致發展遲緩、憂鬱症、適應障礙、創傷後壓力症，且疑遭性虐待。

    合議庭認定保母以虐取樂

    合議庭認定劉彩萱得知剴剴是全日托育的待出養兒童，缺乏有力監督者，竟基於以虐取樂心態，動輒施暴、凌虐。劉若琳基於以虐取樂、獲得優越感等動機，鼓吹、附和姊姊施虐甚至提供意見，為共同正犯。

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