衛福部：出養審查 改由縣市政府負責／全天候托育保母提高社工訪視頻率、加強辨識兒童異常狀況訓練

剴剴案大事記

2025/05/14 05:30

〔記者邱芷柔、何玉華、劉詠韻／台北報導〕一歲十個月的剴剴轉介中央委託的兒福聯盟提供收出養服務，安置在台北市保母劉彩萱處托育，卻遭劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死。衛福部官員表示，為防止憾事重演，政府針對相關制度調整，像過去由民間機構主導的出養審查，改由縣市政府負責，另針對全天候托育的保母，也提高社工訪視頻率，並加強社工辨識兒童異常狀況的教育訓練，讓地方政府能更即時掌握托育品質，降低風險。

衛福部社會及家庭署代理署長周道君說，除了制度修正，行政院日前已通過「兒童托育服務法」草案，針對○歲至二歲幼兒托育訂定專法，包括提高保母執業資格、要求托育機構安裝錄影設備並保存影像卅天且同步上傳至地方政府雲端備份等，草案已送進立法院審議。

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北市社會局表示，剴剴案沒有人是局外人，會針對法制面及行政執行管理面持續修正研議，一起守護兒少。

北市社會局：2保母各罰60萬

北市社會局表示，剴剴個案特殊，原生家庭無法照顧，由居住地新北市社會局服務，轉介中央委託的兒福聯盟提供收出養服務，安置在北市劉姓保母托育場所，整體過程涉及中央收出養管理辦法、地方社福以及托育一線處遇。案發後，北市府除公布保母姓名外，二保母各處以最高行政罰六十萬元。

北市社會局續指，中央目前尚未將一年六訪、三方共訪入法或決議，兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法修正案也尚在程序中，待中央修法通過，北市將配合精進守護兒少安全。

議員：虐死案過16個月才開罰

不過，北市議員許淑華、簡舒培都質疑，北市社會局在剴剴遭虐死才致電詢問衛福部，台北市長蔣萬安在案發後三個月才開檢討會，甚至到劉彩萱今年四月卅日認罪後才決定開罰六十萬，距離醫院通報的時間軸，已經過去一年四個月。

而從剴剴案又追出更早之前有另兩名幼童受虐，許淑華表示，兩名幼童自二○二三年四月開始收托，其中一名同樣由兒福聯盟媒介照顧，剴剴於同年九月被收托；案件爆發前，北市社會局居托中心訪視員曾三度家訪，都沒有察覺異狀。北檢在今年一月將兩名幼童的案外案依凌虐等罪起訴。

剴剴案於13日一審宣判，台北地院寶慶院區國民法官法庭外，關注此案的民眾到場排隊準備旁聽。（記者廖振輝攝）

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