竹縣「義進校園」巡演 傳承義民精神

「義進校園」巡演，活動以五感體驗客家表演藝術，從中介紹義民祭由來、祭典科儀及客家文化等。（竹縣府提供）

2025/05/14 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕為今年的義民節提早暖身，新竹縣政府在輪值祭典的關西鎮，昨天在關西國小用「義進校園」巡演敲響第一鑼，活動以五感體驗客家表演藝術，從中介紹義民祭由來、祭典科儀及客家文化等，讓年輕學生也在動畫中接近歷史、體認先民的偉大護台精神。

縣府文化局表示，新埔褒忠亭義民廟今年建廟二三七週年，由「關西聯庄祭典區」輪值。為落實祭典區「教育扎根」、「客家文化推廣與傳承」兩大宗旨，文化局攜手「打幫你樂團」共同策劃執行「義進校園」巡演，透過具原創性和主題特色團隊，以多元表演型態傳達義民信仰文化，並帶進校園。

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其中「打幫你樂團」設計的「義民爺爺帶�轉屋下」劇碼，讓小朋友們用五感體驗義民故事，劇中結合原創歌謠搭配投影動畫，傳達客家信仰和客庄故事。

在聽覺和視覺帶領下，小朋友們隨義民爺爺一起回想起小時候最愛吃的客家米食、感受最熱鬧的義民祭典。

巡演活動今天將到錦山國小，下週三則安排到東光國小，希望提早炒熱今年義民節的熱度。

為義民節暖場，義進校園巡演昨在關西國小首演。（竹縣府提供）

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