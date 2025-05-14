迎接消暑潮 竹市南寮親子沙灘開放

新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」，即日起開放營運至9月底。 （竹市府提供）

2025/05/14 05:30

9月底前免費入場 新增遮陽傘及水霧機 旅服中心有大型溜滑梯

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕夏日腳步近，新竹市備受歡迎的戲水景點「南寮旅客服務中心親子沙灘」，即日起開放營運至九月底。竹市產發處表示，南寮旅服中心位於新竹漁港東側，緊鄰南寮舊漁港池畔，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外則規劃有寬敞沙坑及戲水池，提供親子家庭多元化的遊憩空間，歡迎全國民眾前來體驗，享受清涼的夏日時光。

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新竹漁港吃海鮮 訪魚鱗天梯

市府表示，新竹漁港為竹市重要觀光景點，不僅能前往漁產品直銷中心、波光市集品嘗新鮮海味，還可造訪國際風箏賽場、魚鱗天梯等絕美景點，充滿夏日活力的南寮親子沙灘是不可錯過的熱門去處。市府近年積極整修旅服中心的室內設施與戲水池，並增設多盞景觀照明，改善周邊夜間光環境，全面提升旅遊品質。本月開放的親子沙灘戲水池，是假日出遊好去處，歡迎全國旅客來共享歡樂夏日時光。

產發處指出，親子沙灘啟用以來深受親子喜愛，為確保遊客的安全與便利，開放期間現場將配置充足的安全管理人員，並設有乾濕分離的動線設計，有效降低滑倒風險。此外，市府也定期進行水質檢測與消毒作業，讓大人小孩都能安心戲水。旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造舒適、友善的休憩環境，提升遊憩品質。

週一、週五清潔日 暫停開放

產發處說明，親子沙灘開放時間為每日上午十點到下午五點，免費入場。每週一與週五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。旅服中心內部設施齊全，包含電梯、哺育室、更衣間、無障礙及親子廁所，另提供飲水機與手機充電服務，歡迎民眾多加利用。市府也提醒家長，孩童戲水須有家長陪同，並應做好防曬與補水措施，讓大家在享受戲水樂趣的同時，也能守護自己與家人的健康。

南寮旅服中心館內設有大型溜滑梯等。（竹市府提供）

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