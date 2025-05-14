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    大湖「農遊三站」 週六賞花集章拿好禮

    大湖鄉公所為推廣在地農產與生態旅遊，與苗栗農改場合作將於17日推出農遊3站活動。 （大湖鄉公所提供）

    大湖鄉公所為推廣在地農產與生態旅遊，與苗栗農改場合作將於17日推出農遊3站活動。 （大湖鄉公所提供）

    2025/05/14 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉薑麻園桃李進入產季，社寮角金針花廊也陸續開花，大湖鄉公所為推廣在地農產與生態旅遊，將於十七日推出農遊三站活動，結合賞花拍照、闖關集章、導覽學習三大主題，安排豐富行程與限量好禮，邀請民眾免費參與。

    首站「薑麻園市集農遊趣．桃李推廣活動」，將於十七日上午十點在薑麻園休閒農業區遊客中心登場，民眾可參加闖關活動，於合作店家完成三項集點任務，即可獲得價值一百元的商品折價券，可現場折抵桃子、李子等當季農產品，限量二百張。

    第二站則是浪漫與打卡熱點兼具的「大湖金針亮亮賞花打卡活動」，於十七、十八及廿四、廿五日上午十點起在社寮角金針花廊道舉行。只要與金針花合影或拍攝現場花景，上傳並打卡標註「大湖金針花」至個人臉書，即可兌換限量保溫杯，每日限量一百份。

    第三站為寓教於樂的「天敵昆蟲導覽活動」，於十七日上午十點至下午四點，在苗栗區農業改良場生物防治研究中心舉辦。

    現場提供導覽解說與生態展示，只要到場並對指定貼文按讚，即可兌換彩繪竹扇與昆蟲筆等實用又富教育意義的紀念品，限量二百五十份。

    大湖鄉長黃惠琴表示，活動以知性、農趣、親子為主軸，串聯地方自然景觀與特色農業，鼓勵民眾深入探索在地文化與自然資源，還能免費拿到好禮，歡迎民眾大手牽小手，來大湖享受不花錢的一日小旅行。

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