通霄18座高壓電塔下地 2029年完成

台電公司順應民意，逐步推動高壓電塔地下化。（記者張勳騰攝）

2025/05/14 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台電公司苗栗縣通霄電廠正擴建機組，通霄鎮公所及地方人士也強烈訴求高壓電塔及電線地下化問題；台電公司說明，三四五KV通霄—義和線四座高壓電塔預計二○二八年九月完成地下化，總工程費約十六億元；至於一六一KV通霄—苗栗一、二路及六十九KV通霄—三義、苑裡線共十四座電塔，預計於二○二九年八月完成地下化，減少通霄都市計畫區內高壓電塔數量。

通霄—義和線4座 2028年完成

民眾行經通霄溪周邊，放眼望去就可看到大型高壓電塔矗立其間，除有礙觀瞻，也阻礙地方發展，而這些電塔均是從通霄電廠輸配線路，地方人士爭取高壓電塔地下化逾廿年，台電公司因而委託苗栗縣政府代辦通霄溪三四五KV通霄—義和線一至四號高壓電塔電纜地下化箱涵工程，總工程費約十六億元。

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地方爭取多年 去年10月動工

工程於去年十月動工，分二期施工，工程範圍跨越通霄鎮通西、通東、通南及平元里，預定二○二八年九月完成地下化後，陸續拆除架空線，將可提升通霄市區整體防洪功能，並減少通霄都市計畫區內高壓電塔數量。

其餘14座 逐年編列經費施作

台電公司指出，一六一KV通霄—苗栗一、二路將有八座電塔地下化，範圍跨越通西、通東及平元里及六十九KV通霄—三義、苑裡線共六座電塔，範圍跨越通西、通南及通東及平元里，因兩項工程分別長四．五公里及三公里，地下化經費需逐年編列支應，目前分土木及機電兩個標設計發包中，預計明年動工，二○二九年八月完成地下化。

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