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    首頁　>　生活

    花蓮海域水質監測 上半年達標

    2025/05/13 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮地區海域活動即將進入高峰期，花蓮縣府擔心民眾在參與海洋活動時的健康與安全，在海洋委員會海巡署艦隊分署第六海巡隊協助下，完成今年第一、二季水質監測，花蓮縣主要海域的水質均符合海委會規定的甲類海域水體標準，適合從事各類水域活動。

    縣府指出，花蓮縣地處太平洋沿岸，擁有得天獨厚的海洋資源，也為民眾提供多樣水域活動選擇，隨著時序進入夏天，水域活動進入高峰期，針對人為污染、未經處理或處理不當的工業及農業廢水中的重金屬、有機污染物、氮磷元素等，是否流入海中導致產生赤潮或綠潮，發生導致海洋生物鏈的局部中斷，並監測是否有生活廢水及塑膠垃圾流入海中，造成病原體傳播及形成海洋垃圾和微塑膠污染，連續兩季實施檢測。

    環保局表示，海域受到污染時，可能造成水中溶氧量減少，進而影響水中生物的存活，若在受污染的海水中游泳或食用海鮮，也會對健康造成不良影響，透過加強水質監測範圍、提升監測技術及推動海洋污染防治，可強化海洋生態保育，除了例行的水質監控，另與漁會、環保志工辦理多種形式海洋環境教育宣導，希望民眾了解各種海洋垃圾對於海域水質的危害與負擔，從生活做起，由源頭減少污染。

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