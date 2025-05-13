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    玉里公所宿舍活化 擬打造青創基地

    花蓮縣玉里鎮中正路上所屬一處老舊房舍早期為員工配住眷舍，屋齡已達四十七年，建物老舊不敷使用，將重建為「青年創業基地中心」。（鎮公所提供）

    花蓮縣玉里鎮中正路上所屬一處老舊房舍早期為員工配住眷舍，屋齡已達四十七年，建物老舊不敷使用，將重建為「青年創業基地中心」。（鎮公所提供）

    2025/05/13 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮南區玉里鎮二萬多人，其中老年人口佔四分之一，年輕人外流嚴重，公所鼓勵青年返鄉創業，規劃將一處老舊公所員工宿舍重建成立「青年創業基地中心」。公所表示，已向花東基金爭取二千八百萬元，經費到位後將啟動重建作業。

    爭取花東基金2800萬 挹注重建

    玉里鎮公所指出，近年陸續規劃青年創業育成輔導相關課程，挹注資源幫助在地青年創業，硬體空間也相當重要，已著手規劃「青年創業基地中心」，提供給有辦公場域需求的青年一處舒適且較低門檻的租賃辦公空間，以實際行動支持青年創業，預期可扶植十名以上青年返鄉就業並落地生根。

    公所表示，所屬一處老舊房舍早期為員工配住眷舍，因兒女已長大成人也有家室住所，日前已依親搬遷且辦理歸還；由於該房舍屋齡達四十七年，建物老舊不敷使用，外牆水泥剝離掉落，內部裝潢也有損壞情況，有安全疑慮，將爭取花東基金經費挹注，打掉建物並重建為「青年創業基地中心」。

    位商業區 也可出租做一般店舖

    玉里「青年創業基地中心」位於市區中正路上，屬於都市計畫區內商業區，計畫建造三層樓房舍，因位處商業區，後續使用一樓商舖做為青年創業基地，提供青年發展創意及工作機會，倘仍無青年創業，也可出租給一般商舖；二、三樓每層約可建造五間青創空間。

    鎮長龔文俊說，玉里鎮已是超高齡城鎮，為了找回競爭力，必須要有青年的熱血挹注，公所規劃提供軟、硬體資源做為誘因，留住青年人才，期許透過提供空間資源、創業輔導，降低青年創業初期的負擔，協助穩定發展事業，進而活絡地方經濟。

    花蓮縣玉里鎮中正路上所屬一處老舊房舍早期為員工配住眷舍，屋齡已達四十七年，建物老舊不敷使用，將重建為「青年創業基地中心」。（鎮公所提供）

    花蓮縣玉里鎮中正路上所屬一處老舊房舍早期為員工配住眷舍，屋齡已達四十七年，建物老舊不敷使用，將重建為「青年創業基地中心」。（鎮公所提供）

    玉里公所早期員工配住眷舍位於中正路上，屋齡已四十七年，建物老舊不敷使用，將重建為「青年創業基地中心」。（玉里鎮公所提供）

    玉里公所早期員工配住眷舍位於中正路上，屋齡已四十七年，建物老舊不敷使用，將重建為「青年創業基地中心」。（玉里鎮公所提供）

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