宜縣校長遴選「轉任」階段 教師工會批不公

2025/05/13 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學校長遴選，在「轉任」階段排除候用校長資格；宜縣教師工會認為，縣府為保護現職校長順利出線，造成百分百「同額遴選」，沒有良性競爭，犧牲學校與候用校長權益。縣府教育處表示，轉任階段有辦學績效考評，候用校長無辦學經驗，放在一起遴選反而吃虧、不公平。

宜縣國中小學校長遴選分成連任、轉任與新任三個階段，候用校長只能參與新任校長遴選。

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排除候用校長參與 無良性競爭

宜縣教師工會認為，縣府今年辦理校長轉任作業，總計有國中八所、國小廿二所，共 三十所學校出缺，但只有三位國中校長、十六位國小校長具有報名資格，完全排除廿三位候用校長參與機會，結果就是保護現職校長在轉任作業順利能夠出線。

教師工會表示，上述情形就是同額遴選、保證錄取，毫無推動校長遴選與任期制所欲產生的良性競爭效果，只是為校長「喬好職位」，而不是為學校「找好校長」，工會建議縣府整併校長遴選作業，採取兩階段進行，一階辦理連任作業，二階開放給所有具資格的現職校長、候用校長同場競爭。

教處：中央規定行之有年

教育處指出，宜縣校長遴選作業規定行之有年，國立高中職、各縣市學校也多分成連任、轉任、新任等階段辦理，轉任因現職校長有辦學經驗，國教法規定要辦理辦學績效考評，但候用校長沒有這部分經驗，若放在一起遴選，對候用校長反而不公平，除非中央制度修正才適合再作討論。

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