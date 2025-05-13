為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣校長遴選「轉任」階段 教師工會批不公

    2025/05/13 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學校長遴選，在「轉任」階段排除候用校長資格；宜縣教師工會認為，縣府為保護現職校長順利出線，造成百分百「同額遴選」，沒有良性競爭，犧牲學校與候用校長權益。縣府教育處表示，轉任階段有辦學績效考評，候用校長無辦學經驗，放在一起遴選反而吃虧、不公平。

    宜縣國中小學校長遴選分成連任、轉任與新任三個階段，候用校長只能參與新任校長遴選。

    排除候用校長參與 無良性競爭

    宜縣教師工會認為，縣府今年辦理校長轉任作業，總計有國中八所、國小廿二所，共 三十所學校出缺，但只有三位國中校長、十六位國小校長具有報名資格，完全排除廿三位候用校長參與機會，結果就是保護現職校長在轉任作業順利能夠出線。

    教師工會表示，上述情形就是同額遴選、保證錄取，毫無推動校長遴選與任期制所欲產生的良性競爭效果，只是為校長「喬好職位」，而不是為學校「找好校長」，工會建議縣府整併校長遴選作業，採取兩階段進行，一階辦理連任作業，二階開放給所有具資格的現職校長、候用校長同場競爭。

    教處：中央規定行之有年

    教育處指出，宜縣校長遴選作業規定行之有年，國立高中職、各縣市學校也多分成連任、轉任、新任等階段辦理，轉任因現職校長有辦學經驗，國教法規定要辦理辦學績效考評，但候用校長沒有這部分經驗，若放在一起遴選，對候用校長反而不公平，除非中央制度修正才適合再作討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播