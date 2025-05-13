彰化罷免謝衣鳯 拚到最後一刻

彰化罷團昨天持續衝刺，上街頭收集連署書。（彰化罷團提供）

2025/05/13 05:30

二階連署破2萬份後遇瓶頸 明天是交件日 志工努力到今午

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯二階連署突破二萬份後卡關，距離法定門檻仍有一段距離，最後交件時間為五月十四日，罷團志工昨天開會，決定將會拚到最後一刻，並在今天（十三日）下午到彰化縣選委會發表聲明，若是成績不理想，「不送件」也是一種選項，但會向外界說明理由。

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收件若距門檻差很大 罷團考慮不送件

罷團領銜人陳世雄說，現在是最後衝刺階段，志工們從過年拚到此刻，儘管情況非常艱難，但沒有人會放棄，會拚到最後一刻，也就是五月十三日中午為止。目前一邊造冊、一邊收連署書，各地回報的連署成績待統計，最後將開會評估，如果距離法定門檻二萬七千份相當大，再如何拚都達不到，他們考慮「不送件」。

陳世雄強調，罷團是監督的力量，所有的決策都是避免政黨腐化，儘管這段時間志工們非常辛苦，每一張連署書都得來不易，他們也會珍惜連署人的心意，讓這份連署書發揮最大的效果。

這次罷藍委風暴襲捲全台，但彰化罷團打得非常艱辛，罷團說，彰化縣民進黨過去多次拿下縣長寶座，本屆當選陳秀寶、黃秀芳、陳素月三席立委，而謝衣鳯的選戰對手吳音寧，本屆也拿下七萬八千多票，「這並不是艱困選區」，令他們不解的是，在連署書收集突破二萬份後就成長有限。

陳世雄說，他是政治素人，今年一月間有幾位彰化青年來找他，希望他出面當罷團領銜人，他覺得藍、白立委毀憲亂政，理當清除，他很樂意擔任領銜人這個工作。

他說，綠營過去在此一選區都能拿下不少選票，這次民進黨公職人員只要稍稍幫一下，罷「衣」理當輕騎過關，不會落後其它縣市太多，但縣內民進黨一些公職人員的表現令人失望，身為公民團體，自然應該幫社會點出問題。

針對此事，縣黨部主委楊富鈞說，黨部全力支援罷團，對於連署數偏低的兩名議員，他已盡力勸說。

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