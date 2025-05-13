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    台鐵6/26大改點 新豐站首迎自強號

    台鐵6月26日大改點，將增停1班南下自強號列車及3班區間快車，以加強服務旅客。（記者廖雪茹攝）

    台鐵6月26日大改點，將增停1班南下自強號列車及3班區間快車，以加強服務旅客。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/13 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台鐵新豐車站六月廿六日起就有自強號列車可搭乘！台鐵公司統計，新豐站每日平均乘車人數五八二四人，旅客數相對多，但迄今一班自強號都沒停，經立委徐欣瑩等接獲民眾抱怨後爭取增設，台鐵六月廿六日大改點，確定將增停一班南下自強號列車及三班區間快車，以加強服務旅客。

    平日通勤、通學族多 假日遊客不少

    徐欣瑩表示，新豐車站位於台一線幹道上，緊鄰新竹產業園區和鳳山工業區，周邊還有明新科技大學、小叮噹科學主題樂園等，除平日搭火車通勤、通學的旅客多，假日也有不少遊客；新豐車站對照其他車站，每日進出站人口多達五千多人，但是對號班次是零，區間快車的班次最少，總班次也最少，她建請交通部協助適度調整，經質詢及兩次協調會，終於增加自強號等列車班次。

    目前平均班距17分鐘 但仍無對號車

    台鐵公司統計去年每日平均乘車人數新豐站為五八二四人，湖口站為三六二八人；經旅運分析，有近八成的旅客以到桃園、新竹及苗栗縣市各站間的中短途通勤形態為主。

    台鐵公司去年時刻調整已增加新豐及湖口站區間（快）車班次，新豐站每日開行班次從一百廿班增加為一百廿七班（增停兩班區間快車及增加五班區間車），平均班距為十七分鐘：湖口站每日開行班次從一百卅八班增加為一百四十二班，其中自強號兩班、莒光號四班（增加四班區間車），平均班距為十五分鐘，目前運能尚符需求。

    台鐵公司預計六月廿六日大改點，確定將「增停新豐對號列車及區間快車班次」，包括下行一五七次自強號（新豐22:52開），下行二○一三次區間快車（新豐12:48開），上行二○○八次區間快車（新豐07:46開），以及上行一○○六次區間快車（新豐12:06開），均每日行駛。

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