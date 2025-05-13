大湖苗62線巨石砸3車 1人受傷

砸中一輛機車、一輛轎車及一輛休旅車。（民眾提供）

2025/05/13 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗六十二線大湖鄉富興村路段，昨天中午發生山壁巨石崩落意外，分別砸中一輛機車、一輛轎車及一輛休旅車，其中休旅車乘客一人受傷送醫，無生命危險。因重達百噸的巨石占據路面，得加以破碎後才能排除，苗栗縣政府於昨晚七點至今日早上七點封路，待廠商進駐搶通時，則恢復單線通行，請民眾配合。

大湖警分局於昨天中午十二點八分許獲報，指苗六十二線二．一公里處大湖鄉富興村路段發生落石，有車輛被砸中，經派員前往，落石發生路段的前、後，分別有一輛機車、一輛黑色轎車，及一輛白色休旅車被落石砸中。其中，白色休旅車的乘客一人受傷送醫，沒有生命危險。

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大湖鄉長黃惠琴、富興村長劉永國接獲通報，也到場了解。黃惠琴研判可能是近幾天來大雨造成山壁土石鬆動造成，其中有兩顆非常大的石頭掉在路中間，通行受阻。

經苗縣府交通工務處調派大型機械到場，已先搶通單線車道，但因崩落的巨石體積龐大，其中一塊重達百噸，得加以破碎之後才能排除，為顧及夜間通行，昨晚七點起封閉，今日起上午七點到晚間七點進行交管單線雙向通行，直到巨石排除，往來人車行經請小心注意。

苗六十二線大湖鄉富興村路段，昨天中午發生山壁巨石崩落意外。（民眾提供）

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