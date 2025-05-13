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    基隆一區一托嬰中心 11月達標

    基隆市政府推動一區一托嬰中心政策，預計今年11月完成目標。（基隆市政府提供）

    基隆市政府推動一區一托嬰中心政策，預計今年11月完成目標。（基隆市政府提供）

    2025/05/13 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑昨天到基隆市議會進行施政總報告，提出打造有愛城市、推動永續環境及營造安全居住城市等施政成果；謝國樑表示，繼一區一室內兒童樂園去年達標，今年鎖定一區一公共托嬰中心，將於十一月達陣。

    謝國樑指出，基隆多雨，為了讓孩童不因下雨無法到戶外遊憩，二○二三年起推動「一區一特色室內兒童樂園」政策，最後一處「暖暖室內兒童樂園」已於去年十二月十七日開放，吸引北北基親子同樂。

    基隆市政府推動一區一托嬰中心及公托倍增政策，二○二二年已有中正區、中山區、安樂區三處公托中心營運，信義區社區公共托育家園二○二三年揭牌，七堵區、暖暖區的公共托嬰中心展開營運，中山區西定托嬰中心擴建修繕工程預計七月完工，安樂區（第二處）公共托嬰中心及仁愛區公共托嬰中心預計今年十一月營運，屆時基隆市一區一托嬰中心政策將達標。

    民進黨議員鄭文婷表示，前市長林右昌任內在中正、中山、安樂、信義區完成四所公共托嬰中心，謝國樑上任兩年多，今年才有七堵、暖暖托嬰中心啟用，中山第二托嬰中心七月完工、安樂第二與仁愛托嬰中心十一月營運，謝國樑要再加把勁。

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