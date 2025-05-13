北市北投大樓改建 公所、戶所7月遷址

2025/05/13 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市北投大樓暨市場改建，行政單位已陸續遷移到中繼辦公室，北投區公所、戶政事務所預計七月卅一日前搬遷到立功街九號的賓士大樓，距現址約五．一公里，車程約十一分鐘，台北市議會財建委員會昨到現場考察，提醒市府提前宣導，避免民眾白跑。

北投大樓暨市場為兩幢建築，Ａ棟是地上六層及地下一層的建物，一九八一年完工，Ｂ棟是地上三層及地下一層的建物，一九八三年完工；因氯離子超標且耐震係數不合格，被認定為海砂屋，市府斥資五十五億元，規劃原址改建為地下五層、地上十層的建物合署辦公，預計二○三一年完工，汽車停車位將從現有一二一席增加到四四二席。

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市場處說明，一、二樓的市場已遷至中繼市場，國稅局北投稽徵所四月已搬遷至賓士大樓十一樓，接下來包括稅捐處北投分處（遷至文化區民活動中心）、北投就業服務站（遷至富邦銀行北投分行二樓）、聯合醫院北投門診部（遷至公館路一九八號四樓）、北投社福中心（遷至中和街二號），將在六月底前搬遷，北投區公所及戶政事務所於七月卅一日前搬至賓士大樓。

議員詹為元表示，當地民眾以機車代步，中繼辦公大樓周遭應增設停車格，且目前僅一路公車行經新舊大樓，應闢新路線；議員黃瀞瑩提醒提早宣導，讓民眾知道公所等單位遷移；議員陳重文認為，新大樓停車格數應考慮市場卸貨與民眾辦公不同需求。北投區長吳重信表示，已和客運業者談妥在立功街及賓士大樓增設二處站牌。

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