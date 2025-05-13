北市補助老公寓設電梯 增3件完工

台北市補助老公寓增設電梯，再增三例，圖為富台社區居民開心合影。（台北市都更處提供）

2025/05/13 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府都更第五箭—「電梯加碼辦」補助老屋增設電梯，再添三例好消息，包括錦安廿七公寓大廈、信義富台社區、安和品逸公寓陸續完成電梯加裝，減少上下樓梯不方便的長者與行動不便者移動的負擔。住在五樓、原本出門採買都是挑戰的黃阿嬤說，現在可以每天去公園走走。

都更處指出，北市屋齡超過卅年的老屋占很大比例，其中四、五層樓公寓未設電梯，隨著人口高齡化逐漸出現移動不便問題；市府過去針對領有增設電梯雜項執照，補助每座電梯兩百五十萬元，都更五箭「電梯加碼辦」，提高到最高三百萬元，並放寬申請資格，單棟建築物區分所有權人過半數選定「代表人」也可申請補助。

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都更處表示，「電梯加碼辦」推出至今，已有卅九案掛件申請，四件已完工、一件駁回、五件審查中、廿九件施工中，可說是長輩福音，全齡安心。以信義富台社區為例，住戶多為年長者，住在五樓的黃阿嬤過去出門都必須花十分鐘「一階一階爬下樓」，光是採買都成了挑戰，如今電梯啟用後，她開心說「可以每天去公園走走，腳也不再痛了！」

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