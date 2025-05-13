北市國中圖書館破書多 學生擁書率墊底

台北市議員王欣儀表示，許多國中圖書館的書籍泛黃、邊角破損，甚至發霉，卻仍是主力館藏。（王欣儀辦公室提供）

2025/05/13 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員王欣儀昨指出，北市國中圖書館每位學生平均擁有的書冊數遠低於全國平均，更是各縣市「最後一名」，被金門、澎湖、連江等外島地區「海放」，王欣儀播放家長實地拍攝的照片，可見書籍泛黃、邊角破損，甚至發霉，還有書頁一翻就碎的舊書，她說，有些書出版超過十年，卻仍是圖書館主力館藏，「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書？」

教育局︰3週內請各校盤點改善

對此，教育局長湯志民表示，圖書館是學校心臟，發霉的書應該適時汰換，盡快更新，允諾在三週內請各校先清理、盤點書籍，後續再做汰換，經費不足的部分，教育局會協助。教育局補充指出，近三年各校購書預算總額逐年提升，從一一一年度的五三三萬元，一一三年度達九六六萬元，將持續督導少部分未達圖書編列標準的學校，編足所需圖書預算經費。

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議員︰書發霉、泛黃 孩子怎想借

王欣儀昨在教育部門質詢指出，根據教育部一一三學年度統計，台北市國中圖書館每位學生平均擁有廿六．六九冊圖書，低於全國平均卅三．二一冊，更在全國廿二縣市中擁書率「敬陪末座」，被金門、澎湖、連江等外島地區「海放」；作為首都的國中生擁書率全國墊底，還只能讀舊書、翻破書，凸顯教育局對圖書資源管理明顯失能。

超過3成學校 圖書經費未編足

王欣儀表示，根據《圖書館設立及營運標準》第八條，圖書館應定期辦理館藏清點，每年可報廢三％內的圖書，但部分學校擔心總冊數下滑、無力補書，寧可不報廢，導致破書堆積；另依現行標準，「圖書資訊」經費應占教學設備費十％以上，但近兩年，北市有超過三成學校未達標，教育局明顯失職。

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