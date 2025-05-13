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    首頁　>　生活

    世壯運聖火代表 彭政閔、林郁婷、林友茂領銜

    曾效力中華職棒中信兄弟隊的彭政閔，將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

    曾效力中華職棒中信兄弟隊的彭政閔，將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

    2025/05/13 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會昨天公布首批三位聖火代表，分別是台灣棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷，以及金氏世界紀錄「全球最年長羽球員」林友茂，各自代表運動、年輕與共融的精神；三人將在十七日開幕典禮上擔任聖火代表，象徵世壯運「終身運動」及「全民運動」的理念。

    曾效力中華職棒中信兄弟隊的彭政閔，退休後仍致力於棒球推廣，他表示，受邀擔任聖火代表，很開心也很期待，希望他的參與能讓更多人認識世壯運，投入運動、享受健康生活；即使退役，但運動已成為他生活的一部分，平常會做重量訓練、慢跑，也會和小朋友打球，保持活動度和健康。

    林郁婷是台灣首位在世界盃賽事青年級組中獲得獎牌的女子拳擊手，也是台灣首位世界拳擊錦標賽冠軍、首位奧運金牌，她表示，雖尚未達世壯運參賽年齡，但能受邀出席開幕典禮非常榮幸，希望把運動的熱情與正能量分享給大家，鼓勵所有參賽者都能享受比賽。

    一○四歲的林友茂，年輕時參與田徑、籃球、排球及太極拳等運動，五十歲投身羽球，他說，最享受揮拍殺球的樂趣，以及全場歡聲雷動的氣氛，也因堅持這項數十年的運動嗜好，獲金氏世界紀錄認證為「全球最年長羽球員」，能站上世壯運舞台，是他羽球生涯中很重要的里程碑。

    金氏世界紀錄認證為「全球最年長羽球員」的林友茂，將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

    金氏世界紀錄認證為「全球最年長羽球員」的林友茂，將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

    奧運拳擊金牌得主林郁婷將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

    奧運拳擊金牌得主林郁婷將擔任世壯運的聖火代表。（世壯運執委會提供）

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