開幕在即又出包》雙北世壯運APP空白 X平台停更快3年

2025/05/13 05:30

斥資300萬建置 選手怨下載卻無法使用 北市府︰與資訊局持續精進

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市四年前開始籌辦二○二五雙北世壯運，本週六就要開幕仍亂象頻傳，台北市議員顏若芳昨揭露，斥資三百萬元建置的世壯運APP，有選手抱怨，下載後點進主頁面、競賽資訊、競賽時程及技術手冊竟一片空白，甚至國外用戶經常使用的Ｘ平台，早於二○二二年停止更新，感慨市長蔣萬安已無能得讓家醜外揚。北市府回應，後續將與資訊局持續精進APP。

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議員批蔣無能 讓家醜外揚

顏若芳表示，世壯運APP從五月一日上架後，主打多語支援、觀光美食交通一手包辦，卻收到選手陳情下載APP後完全無法使用，除了無法點選忘記密碼外，在未登入狀態下使用，主頁面、競賽資訊、競賽時程及技術手冊竟一片空白，觀光、交通及美食資訊更直接連結至官方網站。

107個參賽國 有52國未下載

顏若芳續指，世壯運APP Store的頁面上雖顯示iOS 16以上可以使用，然而即使她的手機版本為iOS 16.3，仍無法正常使用，畫面呈現一片空白；截至五月十日的世壯運APP各國下載數更慘不忍睹，一○七個參賽國家中，多達五十二國未下載，五十五個下載的參賽國中，有卅九國下載數佔參賽選手數比例未達三成。

顏若芳並點出，Ｘ社群平台作為外國民眾最常使用的軟體之一，雙北世壯運卻從二○二二年九月起停止更新，然而世壯運總會未發現該項問題，仍標註該平台。

外國選手比例 近20年最低

顏若芳舉例，過往各國舉辦世壯運的外國選手比例，二○○二年墨爾本世壯運為廿六％、二○○五年艾德蒙頓為卅四％、二○○九年雪梨為卅％、二○一三年杜林為八十五％、二○一七年奧克蘭為五十八％，反觀本屆雙北世壯運則僅廿五％。

顏若芳質疑，根據雙北世壯運主計畫，世壯運本應於二○二三年六月完成APP需求調查，二○二四年六月完成APP建置，然而長達兩年的籌備期，不僅建置完成時間拖延一年，投下三百萬元建置的APP如今卻換來一片空白的畫面，讓台北貽笑國際，怒轟蔣市府已無能得讓家醜外揚。

觀傳局︰電子報、多社群宣傳

體育局長游竹萍回應，選手報到時就會宣傳APP下載，會再與資訊局針對APP精進；觀傳局長余祥則表示，目前以電子報將訊息精準傳遞給選手，並有YouTube、Instagram等社群同步宣傳。

另外，一名林姓民眾表示，世壯運APP昨傍晚六時許無預警狂傳十幾則通知，結果點開也沒有內容，認為已經造成嚴重困擾，一度想要卸載；Threads上也有網友抱怨，指世壯運在手機主畫面莫名狂洗推播，但又無法點入，更坦言「整個火都上來了」。

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