SRF廠爆請桃園里民旅遊 挨批收買人心

2025/05/13 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市SRF（固體再生燃料）發電廠爭議未解，議員吳進昌昨於市議會法務局工作報告質詢指出，可寧衛公司將招待鄰近四里居民參加二日遊，參訪高雄廠且住好吃好，此舉恐是收買人心，這對居民判斷SRF於觀音設廠的議題公平嗎？法務局長賴彌鼎表示，尊重廠商作法但不予評論，並強調市府一定會依法行政，並在法律攻防上全力以赴；可寧衛對此不回應。

吳進昌說，現階段SRF的程序還在進行，但可寧衛卻透過各種公關方式，針對觀音區，尤其是所在的四個里各個突破，近日他接到民眾陳情，可寧衛將於六月招待大潭、觀音、武威、保生等四個里的居民，參觀可寧衛高雄資源回收場，兩日遊且入住渡假大飯店，可以說是住好吃好，但台灣目前並沒有任何一家SRF發電廠正式營運發電，參觀母公司資源回收場有意義嗎？如此作法對居民判斷SRF在觀音設廠的議題公平嗎？希望市府能堅持立場，而廠商收買人心的行為不管適不適法，相信民眾心中自有一把尺。

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賴彌鼎答詢，廠商敦親睦鄰讓民眾更了解其行業操作，是否能符合地方環保的要求，市府尊重廠商作法但不予評論，市府的立場就是依法行政，會嚴格按照標準作業，至於行政程序仍全力進行防禦，包括成立律師團隊，對於各種行政訴訟都會全力以赴。

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