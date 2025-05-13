全國十大傑出救護技術員 桃園消防正妹尤詩妤出線

尤詩妤榮獲「全國十大傑出救護技術員」。（尤詩妤提供）

2025/05/13 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕二○二五年「十大傑出救護技術員」名單出爐，桃園市消防局龍潭分隊尤詩妤在與全國各縣市消防局推薦的優秀救護人員中脫穎而出；臉書粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」曾刊出二○二四年非官方消防猛男月曆照，其中一名穿著比基尼的正妹，被十二名消防猛男圍繞，顯得萬綠叢中一點紅，這名消防正妹就是在消防界中有「龍潭女神」稱號的尤詩妤。

消防局長龔永信昨表示，尤詩妤在龍潭分隊一線服務九年，取得高級救護技術員訓練合格後，積極運用所學幫助患者在黃金時間內獲得急救，提升存活機率，包括執行到院前心肺功能停止案件時，成功給予呼吸道插管與急救藥物，讓患者恢復自主循環、對急性心肌梗塞患者執行十二導程心電圖及給予藥物，落實與醫院交接，有效縮短接受進階治療時間，及為過敏性休克患者及時施打腎上腺素等。

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尤詩妤也是國內外救護競賽的常勝軍，二○二二年曾在馬來西亞第四屆院前救護錦標賽一舉奪冠，在全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽中獲CPR組及機械CPR組也獲冠軍，並將最新的救護技術導入分隊，讓同仁面對緊急傷病患時的處置，更為標準化與精確。

尤詩妤對於獲此殊榮，謙虛表示，參與救護競賽及教學，是自我精進的最佳途徑，可以提升救護學識、技能及急救品質，將所學與熱情帶給周遭同仁，最終在執勤時回饋給患者，是身為救護人員最大的肯定。

尤詩妤曾參與非官方消防猛男月曆照的拍攝。（尤詩妤提供）

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