18博物館日 桃園兒美館免費開放

桃園市立美術館外觀。（市立美術館提供）

2025/05/13 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕五月十八日國際博物館日將至，桃園市立兒童美術館當日開放免費參觀，並於下午三點邀請「故事從『不見的秋天』開始」的策展團隊─InTW舞影工作室，帶來當代舞蹈演出《A Promised Land》（應許之地─限地演出），邀請觀眾一起沉浸在舞蹈表演帶來的想像世界，跟著舞者遊走在美術館內外空間，享受不一樣的參觀體驗。

6名舞者在館內外移動表演

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，興建中的桃園市立美術館與桃園市兒童美術館兩館之間的空橋已逐漸成形，十八日兒美館將有六名舞者將踩著舞步於館內外移動表演，再沿著戶外白色步道翩翩起舞，回應建築的設計語彙，透過舞蹈創造另一種自由穿梭的藝術景觀，展現出豐富能量，帶領觀眾打破美術館傳統的空間視角，激發更多藝術創作的可能性。

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張至敏說，擅長以戲劇推動公民教育的思樂樂劇場當日也將帶領「陂塘未來式」工作坊，透過肢體開發及合作練習活動，引領親子創意發想「氣候變遷下的生態與人類生活」，進一步思考並創作呈現「希望陂塘的未來會變成什麼樣子」，有興趣的大小朋友可至活動官網報名。

館內另有「故事從『不見的秋天』開始」展、「繪本�桃樂陶陶─桃源文化繪本走讀散策」展，以及「什麼都有便利商店」春季主題書展，展期均至六月十六日。

桃園市公私立博物館及地方文化館約有四十餘間，文化局規劃桃園地方文化館電子散策，設計不同主題的走讀路線，首發三條路線為「體驗眷村文化」、「桃園老城區」及「中壢老城區」，從「南桃園眷村文化體驗」、「桃仔城往昔生活追憶」及「中壢老街故事巡禮」三個面向認識桃園人文歷史風貌的故事，三條走讀路線均已開放報名。凡於五月十七日至六月十六日走訪指定館舍，集滿三座館舍印章，即可到合作館舍兌換特色文創小禮物，活動網站：https://reurl.cc/Ke3W4y。

InTW舞影工作室帶來當代舞蹈演出《A Promised Land》（應許之地─限地演出）。（InTW舞影工作室提供）

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