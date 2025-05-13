桃園消保官人力吃緊 5人分擔8千餘案

桃市府消保官僅5人，除負責消費爭議申訴案件，還得配合跨局處稽查等業務。（法務局提供）

2025/05/13 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市去年消費爭議申訴案件達八八○八件，但消費者保護官僅有五人，平均每人負擔一七六一件，還得配合跨局處稽查等業務，工作負擔相當沉重。桃市府法務局昨於市議會工作報告，不分黨派議員要求增加消保官人力，減輕消保官負擔；法務局長賴彌鼎答詢，將調整一名編審改為消保官，預計今年下半年派任。

議員王珮毓表示，桃園市僅五位消保官，除了消費爭議案件，包括租屋、補習班等各項稽查也要由消保官負責，除了想辦法增補人力，法務局在二○二○年推出「智能曉寶」消費者服務中心智能客服，可提供廿四小時消費爭議諮詢服務，亦可分擔消保官消費爭議案件負擔，過去審預算時有同意此項經費，並請法務局與智慧城鄉發展委員會升級軟硬體，如今卻已搜尋不到。

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議員錢龍表示，桃園市人口持續成長，消費糾紛只會越來越多，消保官卻遲遲無法增加人力。

調整編審上任 下半年將增1人

賴彌鼎表示，法務局消保官法定員額五人，受限於員額總量控管，經盤點法務局各單位業務狀況，於現有員額內調整一名編審改為消保官，將於今年下半年派任，以利消費者保護業務推動。

法務局並說，「智能曉寶」去年已下架，主要是使用人次少，假日經常只有個位數，產生的效益不大，民眾遇到消費爭議案件，比較偏好面對面、有溫度的諮詢，仍以法律諮詢、1950消費者服務專線為優先選擇。

房屋類申訴709件最多

桃園市去年消費爭議申訴案件類別，前三名分別為房屋類七○九件、車輛類五九八件、線上遊戲類五九一件，因房屋類位居榜首多年，引發多位議員關注。法務局表示，房屋類消費爭議以預售屋及租屋較多，除了會同地政局辦理預售屋建案聯合稽查，查核業者使用的定型化契約是否符合規定，不符者將要求限期改善或裁處，也加強查核市售空白租賃契約書，以促進租屋電費合理負擔及查詢電費資訊透明公開。

法務局強調，由於房屋買賣涉及法令較多，且一般消費者通常無經驗，將持續配合辦理預售屋建案聯合稽查，並加強宣導購屋應注意事項。

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