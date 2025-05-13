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    首頁　>　生活

    豐原某托嬰中心傳虐童 8娃受害

    2025/05/13 05:30

    〔記者歐素美、蘇金鳳／台中報導〕台中市豐原區一家托嬰中心驚傳虐嬰！社會局於四月底發現該托嬰中心已離職的陳姓女托育員涉及虐嬰，初步清查約有八名嬰幼兒害受，其中一名陳姓家長不滿女兒遭托育員撞頭、捏耳及用力搖晃，致回家害怕家長接觸，將提告傷害。

    撞頭、捏耳、用力搖晃

    社會局指出，若調查結果確認托育人員涉及不當對待，可依兒少權法處六萬元以上、六十萬元以下罰鍰。托嬰中心若涉及管理疏失，也可依兒少權法處六萬元以上、六十萬元以下罰鍰，並命其限期改善；情節嚴重者得命其停辦，並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。

    不當對待 最高罰60萬

    社會局今年四月廿五日到該托嬰中心進行例行檢查，托嬰中心說出陳姓托育員疑有虐童情形，由於案發時間集中在三月十八及十九日，涉案的陳姓女托育員於三月底離職，托嬰中心明顯延遲通報，社會局立即啟動調查，發現約有八名嬰幼兒受害，主動聯繫家長，並要求托嬰中心加強管理。

    陳姓家長表示，接獲社會局通知才知一歲八個月大的女兒，在托育中心遭托育人員以用力拖拉放倒換尿布，甚至捏耳朵、用力搖晃等，致孩子回家都抗拒被父母抱，孩子目前已改由家人代為照顧，但常咳嗽到嘔吐，將向陳姓女托育員提出傷害告訴。

    社會局調查 托育員已離職

    托嬰中心指出，陳女有合格保母證照，任職二年多，今年農曆年前動完胃部手術，重返職場後性情大變，與中心同事關係逐漸不睦，三月底即自請離職。

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