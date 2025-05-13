以孩童為主 台中共融公園遊具挨批非全齡

台中議員呼籲市府要重視共融公園遊具安全問題。 （記者蘇金鳳攝）

2025/05/13 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市推廣美樂地公園多年，議員謝家宜表示，建設局目前已完成建置二二七座共融公園，但民眾發現原本通過安全檢驗的遊戲場在建設局變更部分設計後，卻不符合遊戲場安全標準，如北屯的民俗公園溜滑梯；市議員張芬郁、陳雅惠並指出，公園遊戲場以十二歲以下孩童為使用限制對象，青少年及長輩都無法遊玩，根本不是共融公園。

建設局表示，北屯區民俗公園溜滑梯現正改善中；成人可使用的遊具需求，會積極檢視現有的設計。

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建設局︰檢視現有設計

議員謝家宜指出，以北屯區民俗公園溜滑梯為例，建設局為了讓遊戲場更安全而做了部份修改，將小礫石鋪面改成了地墊，但卻將滑梯的滑出段高度變低成小於十八公分，而依照遊戲場CNS國家標準，滑梯高度若大於一二二公分，滑出段高度應在十八至三十八公分之間，因此該溜滑梯已不符合安全標準。

民俗公園溜滑梯 改善安全

張芬郁則表示，台中近年打造「全齡化共融公園」公園遊戲場，但現在公園以十二歲以下的孩童為使用限制對象，尤其青少年、成人也喜歡的盪鞦韆，根本不能玩一下，此不符全齡化共融公園精神；議員陳雅惠批評市府在遊戲場規劃中忽略年齡差異與無障礙需求。

另市議員何文海指出，台中市五年來在公園內「非自然死亡」人數高達廿五人，光北區就有十七人，南屯也有二例，部份案件均發生在相同地點，促建設局檢討並加強公園的巡邏及照明等改善，勿讓公園淪「人生終點站」；建設局長陳大田指出，已加強監視器設備及巡邏、照明，盼降低非自然死亡的發生。

台中市共融公園挨批未顧及全齡。 （議員張芬郁提供）

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