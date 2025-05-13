台中社宅中籤難 建議「屢抽不中」優先補位

台中市議員要求市府為一再抽不到社宅的市民提供優先機制。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/13 05:30

1155人連兩次未抽中 3次以上有338人 都發局︰研議列入候補

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕中市高房價讓年輕人買不起房，市議員張玉嬿、王立任、黃守達指出，過去社會住宅有近一五○○位市民多次未抽中，其中一一五五位市民連續兩次未中籤，三次以上也有三三八人，而市府從四月一日起放寬社宅申請門檻，中彰投苗無房者也可申請，將對台中市民產生排擠，要求市府應該讓未中籤市民加分或納入優先補位機制；都發局長李正偉表示，針對兩次以上抽不到，將研議加分及列入候補的機制解決。

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獨居老宅倍增 議員籲速辦理老人公寓

此外，中市一人獨居老宅十年來倍增為五萬五千戶，高齡社會來臨，全市卻僅二七七名老人入住社會住宅，長者換居數也僅三例，議員張芬郁、陳俞融、謝家宜、陳淑華、陳雅惠等促市府不要再賣地，比照雙北及高雄市，加速辦理公辦民營的「公立老人公寓」，照顧一般老人的居住需求；都發局表示會進行研議。

中籤率落差極大 北屯4.84％ 梧棲42.86％

市議員張玉嬿昨天指出，目前市府社宅整體中籤率平均約一至二成，但落差極大，以北屯區北屯段為例，中籤率僅四．八四％，而梧棲區三民段社宅則有四二．八六％，她強調，目前的制度，無補位或加分機制，只能一再抽籤，要求市府為「屢抽不中」研議協助機制；李正偉表示，會研議加分及列入候補的機制。

另外，議員陳文政、陳雅惠及陳俞融都認為中市的租金補助太少，陳文政更指出，在加碼租金補助，台北市針對一般家庭每個月加碼五千三百元，若有三胎每個月額外補助一千元，但中市租金加碼補助為育兒租金補貼，每胎每年補助四千元，並沒有照顧更多年輕人；副市長黃國榮表示，北市資源多不能相比，但將會研議。

4月放寬門檻 中彰投苗無房者可申請

此外，中市卅年以上老屋逾四十四萬戶，陳雅惠指出，東區、南區長年老屋密集，卻遲未能都市更新，日前有來自馬來西亞旅客入住台中火車站旁五星級飯店，窗外卻是整排老屋，遊客驚「不像先進城市」，促市府加速通盤檢討；黃國榮說，會持續針對東南區加強整合推動與規劃。

台中市都發局長李正偉表示，一再抽不到社宅的民眾，將研議列入候補。（記者蘇金鳳攝）

台中社宅不足，議員指有一一五五位市民連續兩次未抽中。圖為梧棲三民好宅。（市府提供）

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