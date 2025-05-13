加壓水管破裂 汐止伯爵街14巷塌陷

新北市汐止區伯爵街十四巷，路面發生裂縫及塌陷。（記者羅國嘉攝）

2025/05/13 05:30

〔記者俞肇福、羅國嘉／新北報導〕新北市汐止區伯爵街十四巷昨天上午近七點左右，社區路面突然發生裂縫及塌陷，警方緊急封閉雙向車道，並指揮用路人改走康寧街替代道路。市府工務局長馮兆麟率隊到場勘查，研判是社區內的加壓水管破裂，導致路面下陷約六十五公分，將協助區公所及社區進行復建工程。

當地居民說，以前路面就有裂痕，去年三月路面還算平整，經過地震後，九月開始出現些微高低落差，十月高低差來到十五公分，居民從今年起多次撥打一九九九專線向市府反映；昨天一早約七點左右，路面像是下樓梯一樣，直往旁邊的八連溪傾斜。

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馮兆麟指出，初判是該巷道下方的自來水加壓管線破裂造成路面塌陷，估計下陷約六十五公分，目前已暫時封閉，居民可改道康寧街進出通行，交通不受影響；社區已將自來水管開關關閉，並無漏水情形，自來水供應約影響八十二戶。

馮兆麟也指示養護工程處全力協助區公所辦理道路修復，水岸邊護岸修護則由水利局負責，整體修復作業預計需耗時約五至六個月。

水利局說明，自來水用戶加壓受水設備屬於社區內的私有財產，維護管理責任應由社區住戶自行負責，停水期間自來水公司將依實際需求協助提供水車，保障住戶用水無虞。

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