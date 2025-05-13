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    首頁　>　生活

    《新北》泰山食安延燒 汐止3校同廠商停供餐

    新北議員張錦豪指出，餐桶有昆蟲、葡萄發霉、食物籃有蟑螂等情形。（張錦豪提供）

    新北議員張錦豪指出，餐桶有昆蟲、葡萄發霉、食物籃有蟑螂等情形。（張錦豪提供）

    2025/05/13 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市泰山區四所小學營養午餐日前爆發食安疑慮，教育局宣布團膳業者停止供餐七校（含泰山四校），市議員張錦豪昨天質詢指出，汐止區有三間學校也是同一家廠商供應，且餐桶有昆蟲、葡萄發霉、食物籃有蟑螂等情形；教育局回應，已要求學校即日起暫停該業者供餐。

    張錦豪表示，接獲汐止家長投訴，孩子多次抱怨學校營養午餐品質，例如吃到沒有熟的食材，其他爭議事件包括缺少主菜、常用替代品、菜桶發現異物、水果爛掉有蟲等，涉及廠商正是被停餐的味味公司，這三校共計扣了二四二點，卻能繼續供餐？怒批學校沒把學生健康當一回事。

    教育局說明，此案學校營養午餐為自設廚房供餐，與團膳（中央廚房）型態不同，由廠商在校內廚房製備餐點，並由公職營養師監督製程及菜色品質，學校也隨時監廚，確保安全，因為涉及與停餐團膳同一家廠商，採相同處置標準，七日接獲反映學校公辦民營廚房供餐有異物、水果品質不佳，立即督請學校通知廠商改善，但是八日未見改善，要求學校暫停該業者供餐。

    教育局強調，除了定期修訂公辦民營自立廚房午餐委外契約範本，廠商若有違規，皆依契約記點，累計達標者將立即停止供餐，最重可解約。

    經查自立午餐委外廠商記點情形，約有近四成是廠商人數與契約不符、近四成食材驗收及備料不足、近二成有異物等。

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