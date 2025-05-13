《新北》神壇燒紙錢釀空污 議員建議補貼環保金爐

2025/05/13 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議員陳世軒昨天質詢指出，許多民眾陳情住家鄰近神壇，擔心頻繁燒香拜拜及焚燒紙錢，產生大量濃煙與異味，煙灰飛入住家，長年不敢開窗，因此引發身體不適，投訴無門，建議市府補貼設置環保金爐；市府環保局、民政局允諾評估研議可行性。

民眾長年不敢開窗

陳世軒表示，根據統計，新北市集中焚燒紙錢二○二三年有二一八八公噸、二○二四年達二四四五公噸，數量逐年增加，質疑市府輔導宮廟、神壇減碳成效不彰。以每燒一公噸紙錢產生超過一公噸二氧化碳及一二三．八公斤空污物計算，二四四五公噸紙錢產生的二氧化碳與空污物，相當於九一七戶家庭一年用電排放的二氧化碳、一萬六八一六輛汽車一年總污染物排放量。

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陳世軒提到，中央與多個縣市推動友善環境祭祀政策，但僅針對大型寺廟，神壇沒被納入，有市民反映，藏身社區或公寓的神壇每天早、中、晚焚燒紙錢，長期下來住戶健康亮紅燈，引發過敏、頭暈、呼吸困難等症狀；經查，全市總計有三○一二個列冊但未登記在案的神壇。

市府允諾研議可行性

他建議，市府編列預算，開放申請補貼神壇購買環保金爐，並設定落日條款限期申請，以補助三成為例，經費約二七○萬元。

民政局長林耀長回應，每年都會辦理神壇訪查，要求神壇與一般廟宇採取同樣做法，集中紙錢後交給清潔隊回收，將了解移動式環保金爐的減碳功能；環保局副局長陳美玲說，目前傾向從源頭減量，鼓勵代燒、集中燒，將於二個月內研議方案。

環局鼓勵代燒、集中燒

環保局補充，紙錢集中燒噸數年年增加，顯見民眾環保意識提升。據統計，二○二二年至二○二四年，因焚燒紙錢開罰案例共廿六件。

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