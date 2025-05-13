板橋第一運動場周邊 改善人本環境

新北市城鄉發展局推動板橋第一運動場周邊人行環境改善計畫，提供海山高中與海山國小學生安全的通學廊道。（記者賴筱桐攝）

2025/05/13 05:30

鄰近學校營造安全通學廊道 種植多樣化植物 減緩熱島效應

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋第一運動場（簡稱板一運動場）鄰近海山國小、海山高中，過去人行道狹窄，常有樹木或電線桿等設施阻礙通行，市府以「府中雙城」計畫為基礎，串聯捷運府中站和新板特區，改善周邊步行環境，提升開放空間及綠地品質，目前工程已完工，營造安全的通學廊道及友善休憩空間。

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市府城鄉發展局都市設計科科長吳敏漳指出，板一運動場周邊先前因人行道寬度不足，常有樹木竄根，導致路面高低不平，或有電線桿等設施阻礙通行，造成推嬰兒車的家長或輪椅族不便，且周遭停車空間和動線紊亂，汽車停車場、自行車停放區與路邊停車格相互交錯，影響通行安全和視覺景觀。

廣場活化再利用 優化步道動線

環境改善計畫分為兩階段推動，第一期針對區運路及海山路側人行道重新規劃，去年底完工，第二期針對漢生東路側人行道、西門廣場及街角廣場等區域改善，形塑綠色減碳「護城河」。

吳敏漳表示，施工項目包括既有廣場活化再利用、人行步道動線優化、停車空間動線整合，並種植多樣化喬木或複層植物，減緩都市熱島效應，全區步道改善長度共九八五公尺，平均淨寬提升至二．四公尺，最寬處達四．六公尺，綠地面積也增加二二九六平方公尺，綠覆率提升三十六％，打造安全友善、綠意盎然、休閒運動的人本步行空間。

市議員劉美芳說，以前人行道狹窄，部分路段必須側身通過，地磚破損，經常東一塊、西一塊修補，有礙觀瞻，且樹木竄根嚴重，影響行人安全，不利無障礙環境，肯定市府正視問題改善，為海山學區打造安全的通學路廊，提高市民休憩品質。

中央補助5千萬 議員盼推廣複製

市議員黃淑君提到，此案獲得中央挹注五千萬元經費補助，第一期工程拓寬人行道，重新規劃停車空間，也保留部分樹木、增加植栽，將電線桿地下化等，雖然第二期工程施工期較長，難免造成民眾不便，但完工後人本環境大幅改善，未來希望複製成功經驗推廣到其他地區。

另外，配合世界壯年運動會賽事舉行，板一運動場分階段整修，體育局表示，第一階段先完成世界田徑總會一級認證及中華民國田徑協會認證的國際標準四百公尺田徑場翻新，浪漫的薰衣草紫色跑道成為熱門打卡景點，第二階段將展開彩虹階梯觀眾席看台整修，正辦理規劃設計，預計六月開工。

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