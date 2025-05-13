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    首頁　>　生活

    《金門》段考出題用不雅字眼 教師請假待調查

    2025/05/13 05:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中段考考題出現「綠茶婊」、「精液豆漿」、「桶他屁眼」等大量不雅及貶抑性文字，引發性別歧視爭議，校長謝志偉昨天再度鞠躬表達歉意。他說，全案已進入調查階段，為避免出題的翁姓教師與學生接觸，保障學生權益，翁師目前請假，等候調查。

    金門金城國中校長鞠躬致歉

    謝志偉強調，目前依照性別平等教育法進入調查程序，性平委員會調查小組成員將全部外聘，以公正、客觀的立場審視案件，依調查結果召開考核會或教師評議會。為使調查工作更完整，對於坊間及網路收集的輿情，也會列入調查範圍加以過濾、釐清。

    翁姓教師曾獲資深優良教師

    謝志偉說，此事件造成學生及師長的恐慌，面臨本週即將登場的會考，學校也會盡量完成輔導準備工作，盼把對考生的干擾降到最低。

    此外，翁姓教師被網友起底，曾獲得金門十年資深優良教師，外界質疑縣府是否該取消其獲獎資格？

    縣府教育處處長孫麗琪表示，相關懲處一定會有，但站在公部門立場，不能未審先判，將等待學校的調查結果，再做通盤討論。她提到，過去其他縣市曾有獲得「師鐸獎」的教師後來做出有違社會道德的事情，也是要等調查報告出爐，再進行行政處分。

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