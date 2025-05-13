協志工商校產 議員提案嘉縣府接管

嘉義縣長翁章梁（右二）日前參觀協志工商校區與校舍。（黃啟豪提供）

2025/05/13 05:30

建議爭取文化部「地方文化館」經費補助 打造山區縣級美術館

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣私立協志工商於二○一九年停招、二○二二年退場，學校董事會原決議將價值約廿億元、六公頃校地與校舍，無償捐贈給國立中正大學，不過中正大學難以負擔相關龐大費用，今年初合作破局。嘉縣議員黃啟豪日前向議會提案，建議縣府評估接收協志校產，爭取文化部「地方文化館」經費補助，打造成為縣級美術館。

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整修需億元 捐贈中正大學破局

縣長翁章梁前天與協志創辦人兼董事長何明宗會晤，並參觀協志專科大樓等校舍，翁章梁當場表達誠摯感謝，肯定何明宗長年對教育事業的關懷與投入。

縣府表示，協志有意捐贈位於民雄地區的土地共十五筆，總面積達四萬一五六一平方公尺，並包括校內建物，做為嘉縣推動美術館設置及教育發展之用。

縣府指出，針對是否接管協志校地及相關建物一事，將進行全面性評估，包括邀請景觀總顧問協助評估設置美術館所需經費、校友會土地使用用途、建物再利用的效益分析，以及校友會空間使用需求與縣政發展之間的整合性。

翁章梁：針對預算需求等全面評估

縣府表示，相關評估將涵蓋預算需求、法規可行性及長期營運模式，將秉持審慎原則，逐步研議，以確保捐贈資源能有效發揮其社會與公共價值。

黃啟豪說，嘉縣海區有朴子梅嶺美術館，山區也應設立一座縣級美術館，可將協志專科大樓做為縣級美術館，讓鄉親親近藝文，並解決梅嶺美術館展覽空間不足問題。

提案獲議長及多名議員連署附議

黃啟豪提案「建請縣府評估接收協志，並打造一座本縣山區『縣級美術館』」，獲議長張明達、議員林秀琴、劉雅文、莊信宗等人連署附議。

協志董事會二○二一年決議將校產無償捐贈給中正大學，隔年中正大學校務會議通過接收案，因欲捐贈校地有數棟舊校舍無建照及使用執照，加上結構需補強，中正評估需一億元經費，因難負擔龐大費用，今年初合作破局。中正大學昨表示，尊重黃議員所提建議。

協志工商二○二二年退場，嘉縣議員提案建議縣府接管建美術館。（記者王善嬿攝）

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